Ілон Маск назвав зустріч з Трампом чудовою, хоча ще недавно Трамп публічно принижував його

Схоже на те, що взаємовідносини Дональда Трампа та Ілона Маска теплішають після тривалої сварки. Ілон Маск, найбагатша людина світу, продемонстрував повну ідилію у стосунках із президентом США Дональдом Трампом.

Власник соцмережі X (Twitter) опублікував фото зі спільної вечері, де компанію їм склала перша леді Меланія Трамп.

Від ненависті до дружби

Маск був лаконічним, але емоційним.

"Чудова вечеря з президентом Трампом і першою леді. 2026 рік буде неймовірним", — підписав він знімок.

Раніше стосунки двох ексцентричних лідерів нагадували американські горки. Ще кілька років тому вони публічно знищували один одного.

Найгостріша фаза конфлікту припала на 2022 рік. Тоді Маск заявив, що Трампу час "повісити капелюх на цвях і піти в захід сонця" (тобто на пенсію), адже він занадто старий для політики.

Трамп не змовчав. Він назвав Маска "майстром вішати локшину" (bullshit artist) і заявив, що його проєкти — це "ракети в нікуди" та "машини, що їдуть недалеко".

Раніше Ілона Маск повідомив, що його компанія Neuralink планує у 2026 році запустити "високосерійне" виробництво пристроїв мозок — комп'ютер. Паралельно компанія хоче перейти до повністю автоматизованої хірургічної процедури імплантації.

Також ми писали, що Neuralink планує розпочати клінічні випробування у США для технології перетворення думок у текст.