КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Маск показав вечерю з Трампом і зробив прогноз на 2026 рік

Маск показав вечерю з Трампом і зробив прогноз на 2026 рік

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 00:37
Ілон Маск назвав зустріч з Трампом чудовою, хоча ще недавно Трамп публічно принижував його
Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: росЗМІ

Схоже на те, що взаємовідносини Дональда Трампа та Ілона Маска теплішають після тривалої сварки. Ілон Маск, найбагатша людина світу, продемонстрував повну ідилію у стосунках із президентом США Дональдом Трампом.

Власник соцмережі X (Twitter) опублікував фото зі спільної вечері, де компанію їм склала перша леді Меланія Трамп.

Читайте також:

Від ненависті до дружби

"Сокиру війни" закопано під стейки — Маск пообідав з Трампом - фото 1
Повідомлення Ілона Маска про вечерю з Трампом та його дружиною. Фото: Ілон Маск

Маск був лаконічним, але емоційним.

"Чудова вечеря з президентом Трампом і першою леді. 2026 рік буде неймовірним", — підписав він знімок.

Раніше стосунки двох ексцентричних лідерів нагадували американські горки. Ще кілька років тому вони публічно знищували один одного.

Найгостріша фаза конфлікту припала на 2022 рік. Тоді Маск заявив, що Трампу час "повісити капелюх на цвях і піти в захід сонця" (тобто на пенсію), адже він занадто старий для політики.

Трамп не змовчав. Він назвав Маска "майстром вішати локшину" (bullshit artist) і заявив, що його проєкти — це "ракети в нікуди" та "машини, що їдуть недалеко".

Раніше Ілона Маск повідомив, що його компанія Neuralink планує у 2026 році запустити "високосерійне" виробництво пристроїв мозок — комп'ютер. Паралельно компанія хоче перейти до повністю автоматизованої хірургічної процедури імплантації.

Також ми писали, що Neuralink планує розпочати клінічні випробування у США для технології перетворення думок у текст. 

США Ілон Маск Дональд Трамп конфлікт Меланія Трамп
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
