Илон Маск назвал встречу с Трампом замечательной, хотя еще недавно Трамп публично унижал его

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: росСМИ

Похоже на то, что взаимоотношения Дональда Трампа и Илона Маска теплеют после длительной ссоры. Илон Маск, самый богатый человек мира, продемонстрировал полную идиллию в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Владелец соцсети X (Twitter) опубликовал фото с совместного ужина, где компанию им составила первая леди Мелания Трамп.

От ненависти к дружбе

Сообщение Илона Маска об ужине с Трампом и его женой. Фото: Илон Маск

Маск был лаконичным, но эмоциональным.

"Замечательный ужин с президентом Трампом и первой леди. 2026 год будет невероятным", — подписал он снимок.

Ранее отношения двух эксцентричных лидеров напоминали американские горки. Еще несколько лет назад они публично уничтожали друг друга.

Самая острая фаза конфликта пришлась на 2022 год. Тогда Маск заявил, что Трампу пора "повесить шляпу на гвоздь и уйти в закат" (то есть на пенсию), ведь он слишком стар для политики.

Трамп не промолчал. Он назвал Маска "мастером вешать лапшу" (bullshit artist) и заявил, что его проекты — это "ракеты в никуда" и "машины, которые едут недалеко".

