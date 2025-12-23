Відео
Головна Новини дня Скібіцький оцінив ризики атак Росії на систему Starlink

Скібіцький оцінив ризики атак Росії на систему Starlink

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 23:10
Чи можлива атака РФ на Starlink - відповідь Скібіцького
Вадим Скібіцький. Фото: кадр з відео

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували інформацію про можливу підготовку Росією атаки на систему супутникового зв’язку Starlink. Такі дані повідомляла розвідка, зокрема НАТО.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Чи можлива атака РФ на Starlink

За словами Скібіцького, нині триває потужна інформаційна боротьба, а також фіксується застосування засобів радіоелектронної боротьби різних рівнів, зокрема стратегічного.

"Ми готові до цього, ми знаємо їхні плани", — сказав він.

Водночас Вадим Скібіцький наголосив, що розвідка знає плани противника, розуміє, які засоби він може використовувати, та має відповідні механізми для ефективної протидії можливим атакам.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що ЗСУ продовжують боротьбу проти РФ та підвів підсумки року.

А також він відповів, від чого залежатиме ймовірність завершення війни у 2026 році.

