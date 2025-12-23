Чи можлива атака РФ на Starlink - відповідь Скібіцького

Вадим Скібіцький. Фото: кадр з відео

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували інформацію про можливу підготовку Росією атаки на систему супутникового зв’язку Starlink. Такі дані повідомляла розвідка, зокрема НАТО.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Чи можлива атака РФ на Starlink

За словами Скібіцького, нині триває потужна інформаційна боротьба, а також фіксується застосування засобів радіоелектронної боротьби різних рівнів, зокрема стратегічного.

"Ми готові до цього, ми знаємо їхні плани", — сказав він.

Водночас Вадим Скібіцький наголосив, що розвідка знає плани противника, розуміє, які засоби він може використовувати, та має відповідні механізми для ефективної протидії можливим атакам.

