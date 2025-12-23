Завершення війни — від яких чинників залежить та чи завершиться у 2026 році

Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна

Завершення війни у 2026 році залежатиме від переговорного процесу та стійкості українців. Росія в будь-якому випадку буде намагатися розділити українців.

Про це журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Реклама

Читайте також:

Від яких чинників залежить завершення війни

"Все буде залежати і від переговорного процесу, від нашої стійкості — як на фронті так і тут, на нашій території. Тому що ворог в будь-якому випадку буде намагатися нас розділити, внести безлад, зробити так, щоб тут був хаос і все інше", — сказав він.

Водночас Скібіцький додав, що український народ завзятий і готовий іти вперед і боротися до нашої перемоги.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що документи щодо гарантій безпеки та закінчення війни вже готові.

Переговори з Україною та РФ також оцінив президент США Дональд Трамп. Він пояснив, чи вийде завершити війну.

Також ми писали, чому Путін затягує війну.