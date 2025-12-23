Завершение войны — от каких факторов зависит и завершится ли в 2026 году

Вадим Скибицкий. Фото: РБК-Украина

Завершение войны в 2026 году будет зависеть от переговорного процесса и устойчивости украинцев. Россия в любом случае будет пытаться разделить украинцев.

Об этом журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

От каких факторов зависит завершение войны

"Все будет зависеть и от переговорного процесса, от нашей стойкости — как на фронте так и здесь, на нашей территории. Потому что враг в любом случае будет пытаться нас разделить, внести беспорядок, сделать так, чтобы здесь был хаос и все остальное", — сказал он.

В то же время Скибицкий добавил, что украинский народ упорный и готов идти вперед и бороться до нашей победы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности и окончанию войны уже готовы.

Переговоры с Украиной и РФ также оценил президент США Дональд Трамп. Он объяснил, получится ли завершить войну.

Также мы писали, почему Путин затягивает войну.