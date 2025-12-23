Видео
Скибицкий оценил риски атак России на систему Starlink

Скибицкий оценил риски атак России на систему Starlink

Дата публикации 23 декабря 2025 23:10
Возможна ли атака РФ на Starlink - ответ Скибицкого
Вадим Скибицкий. Фото: кадр из видео

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали информацию о возможной подготовке Россией атаки на систему спутниковой связи Starlink. Такие данные сообщала разведка, в частности НАТО.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Читайте также:

Возможна ли атака РФ на Starlink

По словам Скибицкого, сейчас идет мощная информационная борьба, а также фиксируется применение средств радиоэлектронной борьбы различных уровней, в частности стратегического.

"Мы готовы к этому, мы знаем их планы", — сказал он.

В то же время Вадим Скибицкий отметил, что разведка знает планы противника, понимает, какие средства он может использовать, и имеет соответствующие механизмы для эффективного противодействия возможным атакам.

Напомним, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ продолжают борьбу против РФ и подвел итоги года.

А также он ответил, от чего будет зависеть вероятность завершения войны в 2026 году.

разведка НАТО спутник Starlink ГУР
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
