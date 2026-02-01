Маск повідомив про перші результати блокування Starlink для Росії

Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що зусилля щодо припинення несанкціонованого використання Starlink Росією спрацювали. Також він зазначив, що готовий вжити додаткових заходів, якщо у цьому є потреба.

Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці у соцмережі X у неділю, 1 лютого.

Ілон Маск про припинення використання Starlink Росією

Отже, Ілон Маск заявив, що заходи для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією спрацювали.

"Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, якщо потрібно вжити додаткових заходів", — написав Маск.

У відповідь міністр оборони України Михайло Федоров подякував Маску, зазначивши, що перші заходи дійсно дають результати.

"Перші кроки вже дають реальні результати. Ми тісно співпрацюємо з вашою командою над наступними важливими кроками. Дякуємо, що ви з нами. Ви справжній поборник свободи та справжній друг українського народу", — написав глава Міноборони України.

Нагадаємо, що 29 січня Михайло Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом з компанією SpaceX уже розв'язують проблему використання Starlink на російських безпілотниках.

Раніше Маск жорстко відповів на заклики очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського обмежити використання Starlink для Росії.

Нагадаємо, що Сікорський звернувся до Маска із закликом заблокувати можливість використання Starlink російськими військами.