Україна
Маск зробив заяву щодо припинення використання Starlink Росією

Маск зробив заяву щодо припинення використання Starlink Росією

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 14:58
Маск повідомив про перші результати блокування Starlink для Росії
Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що зусилля щодо припинення несанкціонованого використання Starlink Росією спрацювали. Також він зазначив, що готовий вжити додаткових заходів, якщо у цьому є потреба.

Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці у соцмережі X у неділю, 1 лютого.

Читайте також:

Ілон Маск про припинення використання Starlink Росією

Отже, Ілон Маск заявив, що заходи для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією спрацювали.

"Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, якщо потрібно вжити додаткових заходів", — написав Маск.

Маск про припинення використання Starlink Росією
Скриншот повідомлення Ілона Маска/X

У відповідь міністр оборони України Михайло Федоров подякував Маску, зазначивши, що перші заходи дійсно дають результати.

"Перші кроки вже дають реальні результати. Ми тісно співпрацюємо з вашою командою над наступними важливими кроками. Дякуємо, що ви з нами. Ви справжній поборник свободи та справжній друг українського народу", — написав глава Міноборони України.

Федоров відповів Маску щодо Starlink для РФ
Скриншот відповіді Михайла Федорова Маску/X

Нагадаємо, що 29 січня Михайло Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом з компанією SpaceX уже розв'язують проблему використання Starlink на російських безпілотниках.

Раніше Маск жорстко відповів на заклики очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського обмежити використання Starlink для Росії.

Нагадаємо, що Сікорський звернувся до Маска із закликом заблокувати можливість використання Starlink російськими військами.

Михайло Федоров Ілон Маск SpaceX Starlink війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
