Сікорський закликав обмежити Starlink для РФ — Маск різко відповів

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск грубо відповів на заклики голови МЗС Польщі Радослава Сікорського обмежити використання Starlink для російський військових. Польський міністр наголосив, що армія РФ використовує супутникову систему для ударів по Україні.

Засновник SpaceX відповів керівнику МЗС у своєму акаунті X у середу, 28 січня.

Маск різко відповів на заклик Сікорського

У відповіді на допис очільника польського МЗС американський мільярдер фактично залишив без коментаря інформацію про використання росіянами супутникового інтернету для атак по Україні.

Натомість Маск наголосив, що система Starlink відіграє ключову роль у забезпеченні військового зв'язку України.

"Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв'язку України", — написав мільярдер.

Нагадаємо, Сікорський поширив звіт Інституту вивчення війни (ISW), у якому йдеться про те, що Росія дедалі активніше використовує системи Starlink для підвищення дальності ударних безпілотників БМ-35 під час атак по Україні. За даними аналітиків, супутниковий зв'язок дозволяє дронам долати відстань до 500 кілометрів.

У ISW зазначають, що за таких умов зона ураження може охоплювати більшу частину України, всю Молдову, а також окремі регіони Польщі, Румунії та Литви — у разі запуску безпілотників з території Росії або з тимчасово окупованих українських районів.

Крім того, стало відомо, що армія РФ цілеспрямовано завдала удару дроном по поїзду в Харкові.