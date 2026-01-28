Відео
Маск відповів на заклик Сікорського обмежити Starlink для РФ

Маск відповів на заклик Сікорського обмежити Starlink для РФ

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 13:18
Сікорський закликав обмежити Starlink для РФ — Маск різко відповів
Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск грубо відповів на заклики голови МЗС Польщі Радослава Сікорського обмежити використання Starlink для російський військових. Польський міністр наголосив, що армія РФ використовує супутникову систему для ударів по Україні.

Засновник SpaceX відповів керівнику МЗС у своєму акаунті X у середу, 28 січня.

Читайте також:

Маск різко відповів на заклик Сікорського

У відповіді на допис очільника польського МЗС американський мільярдер фактично залишив без коментаря інформацію про використання росіянами супутникового інтернету для атак по Україні.

Натомість Маск наголосив, що система Starlink відіграє ключову роль у забезпеченні військового зв'язку України.

"Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв'язку України", — написав мільярдер.

Маск відповів на заклик Сікорського обмежити Starlink для РФ - фото 1

Нагадаємо, Сікорський поширив звіт Інституту вивчення війни (ISW), у якому йдеться про те, що Росія дедалі активніше використовує системи Starlink для підвищення дальності ударних безпілотників БМ-35 під час атак по Україні. За даними аналітиків, супутниковий зв'язок дозволяє дронам долати відстань до 500 кілометрів.

У ISW зазначають, що за таких умов зона ураження може охоплювати більшу частину України, всю Молдову, а також окремі регіони Польщі, Румунії та Литви — у разі запуску безпілотників з території Росії або з тимчасово окупованих українських районів.

Крім того, стало відомо, що армія РФ цілеспрямовано завдала удару дроном по поїзду в Харкові.

Польща Ілон Маск Starlink війна в Україні Радослав Сікорський
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
