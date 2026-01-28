Сикорский призвал ограничить Starlink для РФ - Маск резко ответил

Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск грубо ответил на призывы главы МИД Польши Радослава Сикорского ограничить использование Starlink для российский военных. Польский министр отметил, что армия РФ использует спутниковую систему для ударов по Украине.

Основатель SpaceX ответил руководителю МИД в своем аккаунте X в среду, 28 января.

Маск резко ответил на призыв Сикорского

В ответе на сообщение главы польского МИД американский миллиардер фактически оставил без комментария информацию об использовании россиянами спутникового интернета для атак по Украине.

Зато Маск отметил, что система Starlink играет ключевую роль в обеспечении военной связи Украины.

"Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины", — написал миллиардер.

Напомним, Сикорский распространил отчет Института изучения войны (ISW), в котором говорится о том, что Россия все активнее использует системы Starlink для повышения дальности ударных беспилотников БМ-35 во время атак по Украине. По данным аналитиков, спутниковая связь позволяет дронам преодолевать расстояние до 500 километров.

В ISW отмечают, что при таких условиях зона поражения может охватывать большую часть Украины, всю Молдову, а также отдельные регионы Польши, Румынии и Литвы — в случае запуска беспилотников с территории России или с временно оккупированных украинских районов.

Кроме того, стало известно, что армия РФ целенаправленно нанесла удар дроном по поезду в Харькове.