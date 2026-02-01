Видео
Главная Новости дня Маск сделал заявление о прекращении использования Starlink Россией

Маск сделал заявление о прекращении использования Starlink Россией

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 14:58
Маск сообщил о первых результатах блокировки Starlink для России
Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что усилия по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией сработали. Также он отметил, что готов принять дополнительные меры, если в этом есть необходимость.

Об этом Илон Маск написал на своей странице в соцсети X в воскресенье, 1 февраля.

Читайте также:

Илон Маск о прекращении использования Starlink Россией

Итак, Илон Маск заявил, что меры для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией сработали.

"Похоже, что шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Сообщите нам, если нужно принять дополнительные меры", — написал Маск.

Маск про припинення використання Starlink Росією
Скриншот сообщения Илона Маска/X

В ответ министр обороны Украины Михаил Федоров поблагодарил Маска, отметив, что первые меры действительно дают результаты.

"Первые шаги уже дают реальные результаты. Мы тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что вы с нами. Вы настоящий поборник свободы и настоящий друг украинского народа", — написал глава Минобороны Украины.

Федоров відповів Маску щодо Starlink для РФ
Скриншот ответа Михаила Федорова Маску/X

Напомним, что 29 января Михаил Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX уже решают проблему использования Starlink на российских беспилотниках.

Ранее Маск жестко ответил на призывы главы МИД Польши Радослава Сикорского ограничить использование Starlink для России.

Напомним, что Сикорский обратился к Маску с призывом заблокировать возможность использования Starlink российскими войсками.

Михаил Федоров Илон Маск SpaceX Starlink война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
