Минобороны объявило об обязательной регистрации Starlink

Михаил Федоров. Фото: REUTERS/Andrii Nesterenko

В Украине готовятся ввести обязательную проверку спутниковых терминалов Starlink. По решению правительства будут работать только зарегистрированные и подтвержденные устройства, тогда как все неавторизованные терминалы будут отключать.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

В Украине отключат терминалы Starlink

По его словам, Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает создание так называемого "белого списка" терминалов Starlink. Речь идет о централизованной системе верификации, которая позволит контролировать использование спутниковой связи на территории Украины. После запуска этого механизма доступ к сети будут иметь исключительно те устройства, которые прошли официальную регистрацию.

"Это реакция на использование россиянами Starlink. Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях. Единственное техническое решение для противодействия — введение "белого списка" и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы воплощаем его во взаимодействии со SpaceX", — пояснил Михаил Федоров.

Как зарегистрировать свой терминал Starlink

Подробные инструкции о порядке регистрации терминалов Starlink правительство обещает обнародовать в ближайшее время. Процедура регистрации для гражданских пользователей, по словам министра, будет максимально простой. Украинцам достаточно будет один раз обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг. Регистрация будет происходить бесплатно, быстро и без дополнительной бюрократии.

Для бизнеса предусмотрели отдельный упрощенный механизм. Верификацию терминалов предприятия смогут пройти дистанционно через портал "Дія", без необходимости физического посещения учреждений.

Военнослужащим и подразделениям Сил обороны обращаться в ЦПАУ не нужно. Для них уже функционирует отдельный защищенный канал через систему DELTA. Также военным не придется ставить собственные терминалы на баланс частей или передавать данные учетных записей. Единственное требование — это внести устройство в "белый список", чтобы обезопасить его от блокировки.

В Минобороны подчеркивают, что внедрение "белого списка" позволит сохранить стабильную связь для гражданского населения, повысить уровень безопасности и лишить противника технологических преимуществ. Это решение называют вынужденным шагом, направленным на защиту жизни украинцев и критической инфраструктуры, в частности объектов энергетики.

Напомним, в конце января российский дрон влетел в пассажирский вагон на Харьковщине. Эксперты заявили, что дрон был наведен специально и летал с удаленным управлением.

Впоследствии глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к американскому миллиардеру и основателю компании SpaceX с призывом ограничить России использование Starlink на дронах. С такой же просьбой к бизнесмену обратился и Михаил Федоров на что он получил положительный ответ. Отдельно Илон Маск высказался, готов ли принимать дополнительные меры для предотвращения использования россиянами Starlink.

Между тем российские военные уже массово жалуются на проблемы с полетом дронов из-за отключения терминалов Starlink.