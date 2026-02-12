Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ намагається вербувати українців для реєстрації Starlink

РФ намагається вербувати українців для реєстрації Starlink

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 18:51
РФ вербує українців для реєстрації Starlink — у СБУ зробили попередження
Starlink. Фото: Reuters

Служба безпеки України заявила про активні спроби російських спецслужб відновити доступ до систем супутникового зв’язку Starlink на фронті. Після блокування терміналів уздовж лінії бойового зіткнення окупанти намагаються залучити українців до незаконної реєстрації обладнання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву СБУ.

Реклама
Читайте також:

СБУ попереджає про спробу вербування з боку армії РФ

За даними спецслужби, наразі російські військові зіштовхнулися з масовим блокуванням терміналів Starlink по всій лінії фронту. Щоб відновити канал зв'язку, вони намагаються використати громадян України.

Зокрема, ворог пропонує грошову винагороду за реєстрацію терміналів у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах). Йдеться про обладнання, яке фактично використовують російські військові підрозділи.

У СБУ зазначають, що противник діє як відкрито, розміщуючи відповідні оголошення в інтернеті, так і шляхом маніпуляцій. Одна зі схем — коли представники РФ видають себе за українських військовослужбовців, які нібито придбали Starlink власним коштом і не можуть зареєструвати пристрій самостійно, тому звертаються "по допомогу".

Служба безпеки закликає громадян бути максимально пильними та не реагувати на подібні пропозиції.

У відомстві підкреслюють, що така співпраця з окупантами кваліфікується як державна зрада в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вдаються до маніпуляцій та тиску на родини військовополонених заради реєстрації Starlink.

Зазначимо, що в Україні пристрої також будуть працювати лише за реєстрацією.

СБУ росія Starlink вербування війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації