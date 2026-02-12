РФ вербує українців для реєстрації Starlink — у СБУ зробили попередження

Starlink. Фото: Reuters

Служба безпеки України заявила про активні спроби російських спецслужб відновити доступ до систем супутникового зв’язку Starlink на фронті. Після блокування терміналів уздовж лінії бойового зіткнення окупанти намагаються залучити українців до незаконної реєстрації обладнання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву СБУ.

За даними спецслужби, наразі російські військові зіштовхнулися з масовим блокуванням терміналів Starlink по всій лінії фронту. Щоб відновити канал зв'язку, вони намагаються використати громадян України.

Зокрема, ворог пропонує грошову винагороду за реєстрацію терміналів у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах). Йдеться про обладнання, яке фактично використовують російські військові підрозділи.

У СБУ зазначають, що противник діє як відкрито, розміщуючи відповідні оголошення в інтернеті, так і шляхом маніпуляцій. Одна зі схем — коли представники РФ видають себе за українських військовослужбовців, які нібито придбали Starlink власним коштом і не можуть зареєструвати пристрій самостійно, тому звертаються "по допомогу".

Служба безпеки закликає громадян бути максимально пильними та не реагувати на подібні пропозиції.

У відомстві підкреслюють, що така співпраця з окупантами кваліфікується як державна зрада в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вдаються до маніпуляцій та тиску на родини військовополонених заради реєстрації Starlink.

Зазначимо, що в Україні пристрої також будуть працювати лише за реєстрацією.