Україна
Головна Новини дня Росіяни обрали нову тактику тиску після відключення Starlink

Росіяни обрали нову тактику тиску після відключення Starlink

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 14:36
Окупанти тиснуть на родини полонених після відключення Starlink
Термінал Starlink. Фото: Starlink

В Україні зафіксували нову схему тиску з боку російських окупантів на родини українських військовополонених. Після того як Міністерство оборони України спільно з інженерами компанії SpaceX відключило незаконні термінали Starlink, які використовувалися ворогом для управління військовими підрозділами та дронами-камікадзе, окупанти почали шукати інші способи відновлення зв’язку.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Новини.LIVE.

Окупанти тиснуть на родини полонених

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, російські військові почали погрожувати родинам полонених та вимагати офіційно реєструвати на себе термінали Starlink. У подальшому ця техніка мала б використовуватися проти України та її громадян. У таких випадках ворог цинічно використовує вразливий стан родин, не зважаючи на їхню долю.

Влада наголошує, що співпраця з агресором є надзвичайно небезпечною та тягне за собою кримінальну відповідальність. Офіційна реєстрація терміналів дозволяє легко ідентифікувати осіб, які це зробили, а використання такої техніки для керування дронами або ударів по інфраструктурі може мати серйозні юридичні наслідки.

Громадян закликають у разі отримання погроз або пропозицій від ворога негайно звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних органів. Там обіцяють надати необхідні рекомендації, щоб убезпечити як себе, так і близьких.

Нагадаємо, до цього американський бізнесмен Ілон Маск повідомив про припинення використання Starlink Росією

Крім того, в Україні термінали Starlink теж відключать — працюватимуть лише зареєстровані та підтверджені пристрої.

Міноборони росіяни SpaceX полонені Starlink
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
