Оккупанты давят на семьи пленных после отключения Starlink

Терминал Starlink. Фото: Starlink

В Украине зафиксировали новую схему давления со стороны российских оккупантов на семьи украинских военнопленных. После того как Министерство обороны Украины совместно с инженерами компании SpaceX отключило незаконные терминалы Starlink, которые использовались врагом для управления военными подразделениями и дронами-камикадзе, оккупанты начали искать другие способы восстановления связи.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Новини.LIVE.

Пост Координационного штаба. Фото: скриншот

Оккупанты оказывают давление на семьи пленных

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, российские военные начали угрожать семьям пленных и требовать официально регистрировать на себя терминалы Starlink. В дальнейшем эта техника должна была бы использоваться против Украины и ее граждан. В таких случаях враг цинично использует уязвимое состояние семей, несмотря на их судьбу.

Власти отмечают, что сотрудничество с агрессором является чрезвычайно опасным и влечет за собой уголовную ответственность. Официальная регистрация терминалов позволяет легко идентифицировать лиц, которые это сделали, а использование такой техники для управления дронами или ударов по инфраструктуре может иметь серьезные юридические последствия.

Граждан призывают в случае получения угроз или предложений от врага немедленно обращаться в Координационный штаб и правоохранительные органы. Там обещают предоставить необходимые рекомендации, чтобы обезопасить как себя, так и близких.

Напомним, до этого американский бизнесмен Илон Маск сообщил о прекращении использования Starlink Россией.

Кроме того, в Украине терминалы Starlink тоже отключат — будут работать только зарегистрированные и подтвержденные устройства.