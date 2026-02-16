Агенти РФ видають себе за українців для вербування населення — СБУ

Хакер. Фото: Freepik

Російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України, використовуючи так звані операції "під чужим прапором". Ворог видає себе за представників українських правоохоронних органів і намагається втягнути людей у диверсії, підпали та теракти.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

РФ активізували спроби вербувати українців

За даними спецслужби, росіяни телефонують або пишуть українцям, представляючись співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших структур. Під різними приводами вони намагаються змусити громадян виконувати злочинні завдання.

Зловмисники контактують із людьми телефоном або через месенджери, використовують сайти знайомств для збору персональних даних, шантажують нібито відкритими кримінальними провадженнями, зокрема через вигадані "покупки медичних препаратів на російських сайтах", а також вимагають гроші за "закриття справи". Окрім цього, вони схиляють громадян до підпалів адміністративних будівель, автомобілів Сил оборони та інших об'єктів.

Один із поширених сценаріїв — розсилка фейкових "повісток" із вимогою з'явитися до слідчого. Після цього людині телефонують особи, які видають себе за українських правоохоронців, і пропонують "допомогу" в закритті вигаданого кримінального провадження. Натомість вимагають виконувати поставлені завдання.

Також для вербування активно використовують сервіси онлайн-знайомств. Російські куратори створюють фейкові жіночі профілі, входять у довіру до чоловіків, отримують їхні персональні дані, а згодом звинувачують у "співпраці з РФ" через спілкування з нібито пов’язаною зі спецслужбами особою. Щоб уникнути "відповідальності", жертві пропонують співпрацю.

Завербованих громадян змушують стежити за людьми, переносити пакунки, купувати компоненти для вибухових пристроїв, підпалювати авто Сил оборони чи адміністративні будівлі, а також готувати диверсії на стратегічних об'єктах.

У СБУ наголошують, що служба діє виключно в межах чинного законодавства і не ставить громадянам жодних "таємних" чи протиправних завдань. Українців закликають дотримуватися інформаційної гігієни, не передавати персональні дані незнайомцям і у разі підозрілих контактів одразу повідомляти правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше СБУ попередила про спроби РФ вербувати українців для реєстрації Starlink.

Також повідомлялося, що СБУ затримала львів'янина, який корегував удари ворога.