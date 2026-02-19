Видео
Главная Новости дня Финансирует войну — в Украине арестовали активы бизнесмена из РФ

Финансирует войну — в Украине арестовали активы бизнесмена из РФ

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 16:44
Вадим Зарубин — в Украине арестовали Побужский завод абразивов
Следственные действия на Побужском заводе абразивов. Фото: СБУ

Украина заблокировала активы российского бизнесмена, который лично поставлял подразделениям армии РФ транспорт и дроны. Так, арестован Побужский завод абразивов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Службе безопасности Украины 19 февраля.

Читайте также:

Арест имущества российского бизнесмена Зарубина

В СБУ рассказали, что арестовали 13 объектов коммерческой недвижимости и корпоративные права на восемь добывающих компаний в Украине на общую сумму более 50 млн грн. Среди крупнейших активов россиянина — завод абразивов в Кировоградской области.

"Арест не позволит ему "переписать" выше названное имущество на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей национализации в доход Украины", — пояснили в спецслужбе.

Также расследование установило, что Вадим Зарубин регулярно перечислял часть прибыли подконтрольных предприятий на нужды вооруженных группировок РФ. В частности, бизнесмен поставлял оккупантам внедорожники, беспилотные системы и горюче-смазочные материалы.

Отмечается, что после начала полномасштабной войны Зарубин использовал сеть подконтрольных компаний для вывода средств в Россию.

Так, российскому бизнесмену сообщили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит десять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Поскольку злоумышленник находится за пределами Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства", — добавили в ведомстве.

Российские шпионы в Украине

Служба безопасности регулярно выявляет в Украине российских шпионов, которые помогают врагу бить по нашим городам и селам. Так, 17 февраля стало известно, что спецназовцы разоблачили агитаторов, которые просили бомбить Украину и хвалили россиян. Трем лицам грозит лишение свободы на восемь лет.

Кроме того, СБУ задержала львовянина, который корректировал российские удары по городу. Он фиксировал координаты мест сосредоточения личного состава Сил обороны. Кроме того, злоумышленник пытался обнаружить воинские части и другие режимные объекты, которые могли стать "целями" для российских ударов.

Также агента РФ разоблачили в рядах ВСУ на Харьковщине. Он информировал оккупантов о местах дислокации украинских военных. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

СБУ бизнес война в Украине арест имущество Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
