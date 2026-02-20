Видео
Україна
Главная Новости дня Бывшего главу комбината Госрезерва задержали по делу на 36 млн грн

Бывшего главу комбината Госрезерва задержали по делу на 36 млн грн

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 13:50
СБУ и Нацполиция раскрыли хищение средств Госрезерва
Обыски. Фото: СБУ

В Киевской области 20 февраля СБУ совместно с Нацполицией взяли под стражу шестерых подозреваемых в хищении средств Госрезерва, среди них — экс-руководитель одного из комбинатов. По версии правоохранителей, ключом к махинации стали складские ангары, которые сдавали "своим" фирмам по заниженной цене.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ознакомившись с отчетом СБУ.

Читайте также:

Чиновники Госрезерва организовали схему хищения средств

Организатор, пока имел управленческое влияние на комбинат, якобы "подвел" под склады сеть подконтрольных компаний. Для этого, как утверждают правоохранители, он использовал знакомого в качестве посредника, а новосозданные фирмы получили договоры аренды на складские помещения госпредприятия. Стоимость аренды в документах, по версии следствия, была искусственно занижена.

Держрезерв розкрадання коштів
Следственные действия. Фото: СБУ

После этого, говорят в СБУ, складские ангары начинали работать как бизнес: те же площади сдавали уже в субаренду реальным компаниям, но по рыночным ставкам. Разница между ценами арендами, как отмечается, оставалась у фигурантов. Далее эти деньги, по данным следователей, проводили через аффилированные структуры, обналичивали и делили между участниками организации.

Правоохранители утверждают, что схема давала постоянный доход суммой от 1 до 4 млн грн ежемесячно. Эти средства, по версии следствия, тратили на элитную недвижимость и автомобили премиум-класса.

null
Обыски и следственные действия. Фото: СБУ

Чтобы не "светить" реальные суммы и движение денег, организатор и его вероятные сообщники, как сообщается, подправляли отчетно-хозяйственные бумаги и вносили туда недостоверные данные. Во время обысков по местам работы и проживания задержанных изъяли смартфоны, компьютерную технику и документы, которые, по словам правоохранителей, подтверждают схему.

Сейчас всем шестерым задержанным объявили подозрение. Им инкриминируют создание преступной организации и руководство ею (ч. 1 ст. 255 УК Украины), а также завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Расследование продолжается — правоохранители заявляют, что устанавливают всех причастных. Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Также несколько дней назад в Одессе разоблачили мужчину, который предлагал за взятку помочь избежать мобилизации и трудоустроить заинтересованных военнообязанных в СБУ.

Кроме того, СБУ арестовала активы российского олигарха, который финансировал российскую армию.

СБУ обыски коррупция деньги Госрезерв
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
