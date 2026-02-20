СБУ и Нацполиция раскрыли хищение средств Госрезерва

Обыски. Фото: СБУ

В Киевской области 20 февраля СБУ совместно с Нацполицией взяли под стражу шестерых подозреваемых в хищении средств Госрезерва, среди них — экс-руководитель одного из комбинатов. По версии правоохранителей, ключом к махинации стали складские ангары, которые сдавали "своим" фирмам по заниженной цене.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ознакомившись с отчетом СБУ.

Чиновники Госрезерва организовали схему хищения средств

Организатор, пока имел управленческое влияние на комбинат, якобы "подвел" под склады сеть подконтрольных компаний. Для этого, как утверждают правоохранители, он использовал знакомого в качестве посредника, а новосозданные фирмы получили договоры аренды на складские помещения госпредприятия. Стоимость аренды в документах, по версии следствия, была искусственно занижена.

Следственные действия. Фото: СБУ

После этого, говорят в СБУ, складские ангары начинали работать как бизнес: те же площади сдавали уже в субаренду реальным компаниям, но по рыночным ставкам. Разница между ценами арендами, как отмечается, оставалась у фигурантов. Далее эти деньги, по данным следователей, проводили через аффилированные структуры, обналичивали и делили между участниками организации.

Правоохранители утверждают, что схема давала постоянный доход суммой от 1 до 4 млн грн ежемесячно. Эти средства, по версии следствия, тратили на элитную недвижимость и автомобили премиум-класса.

Обыски и следственные действия. Фото: СБУ

Чтобы не "светить" реальные суммы и движение денег, организатор и его вероятные сообщники, как сообщается, подправляли отчетно-хозяйственные бумаги и вносили туда недостоверные данные. Во время обысков по местам работы и проживания задержанных изъяли смартфоны, компьютерную технику и документы, которые, по словам правоохранителей, подтверждают схему.

Сейчас всем шестерым задержанным объявили подозрение. Им инкриминируют создание преступной организации и руководство ею (ч. 1 ст. 255 УК Украины), а также завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Расследование продолжается — правоохранители заявляют, что устанавливают всех причастных. Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

