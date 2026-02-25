Відео
Головна Новини дня Корупція на будівництві укриттів для літаків — викрито топпосадовця ПС

Корупція на будівництві укриттів для літаків — викрито топпосадовця ПС

Дата публікації: 25 лютого 2026 14:24
На корупції викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ
Викриття учасників схеми. Фото: Офіс генпрокурора

На корупції під час будівництва укриттів для літаків викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника Управління Служби безпеки України (УСБУ) в одній з областей країни. Наразі посадовців затримано.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Офіс генеральна прокура України та на власні джерела в СБУ.

Читайте також:
Посадовця повітряних сил ЗСУ викрили на корупції
Викриття посадовців на корупції. Фото: Офіс генпрокурора

Посадовця Повітряних сил викрили на корупції — що відомо

Як відомо, у травні 2025 року прийнято рішення про виділення 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій.

Перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена. Попри це, розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.

Щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням "посприяти" у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив "гарантом" "угоди" оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

За даними слідства, щоб уникнути відповідальності та забезпечити невтручання у процес перевірок, посадовці запропонували передати близько 13 млн грн (1% від фінансування об’єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів. Також планувалося залучення "лояльних" аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва.

У середу, 25 лютого, під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримано. Вилучено 320 тисяч доларів.

На запит Новини.LIVE в СБУ повідомили, що наразі посадовцям готується повідомлення про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Викриття посадовців на корупції в Україні — що відомо

В Україні дедалі частіше викривають посадовців на корупції.

Відтак, нещодавно у Харкові начальницю відділу комунального підприємства (КП) викрили на переплаті під час закупівлі генератора. Посадовицю підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до збитків бюджету на сотні тисяч гривень.

Також нещодавно, 20 лютого, стало відомо про викриття посадовців Держрезерву, які організували схему розкрадання коштів. Правоохоронці стверджують, що схема давала постійний дохід сумою від 1 до 4 млн грн щомісяця.

Днями раніше НАБУ та САП повідомили про вручення нових підозр посадовцям Фонду державного майна України. Під підозрою опинилися четверо осіб, причетних до легалізації незаконно отриманого майна.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
