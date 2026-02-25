Видео
Україна
Видео

Коррупция на строительстве укрытий для самолетов — разоблачен чиновник ВС

Дата публикации 25 февраля 2026 14:24
На коррупции уличен командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ
Срочная новость

На коррупции при строительстве укрытий для самолетов разоблачены командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ в одной из областей страны. Должностные лица задержаны по ст. 208 УПК Украины.

В мае 2025 года принято решение о выделении 1,4 млрд грн для строительства сборно-разборных арочных конструкций.

Проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения: проекты не соответствовали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена.

Несмотря на это, началось перечисление авансовых платежей по договорам.

Чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистики обратился к главе УСБУ одной из областей, с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил "гарантом" "сделки" поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме.

По данным следствия, чтобы избежать ответственности и обеспечить невмешательство в процесс проверок, чиновники предложили передать около 13 млн грн (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств. Также планировалось привлечение "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.

25 февраля при попытке передачи неправомерной выгоды участники схемы задержаны "с поличным". Изъято 320 тысяч долларов США

Хищение средств на оборону во время войны - прямая угроза национальной безопасности. Ответственность будет неотвратимой, независимо от занимаемых должностей.

Новость дополняется...

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
