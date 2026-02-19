Подозрения должностным лицам Фонда госимущества — детали дела от НАБУ

НАБУ и САП разоблачили еще четырех должностных лиц Фонда госимущества. Фото: НАБУ, Фонд госимущества. Коллаж: Новини.LIVE

Четыре должностных лица Фонда государственного имущества Украины получили подозрение по делу преступной организации. Они причастны к легализации имущества, полученного преступным путем.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила пресс-служба НАБУ.

Подозрение должностным лицам Фонда госимущества

"Для отмывания коррупционных доходов подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые приобретали различные активы. Среди них земельные участки на территории Хорватии, дорогостоящие автомобили, целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах и т.д.", — говорится в сообщении.

По данным НАБУ, общая сумма легализованного имущества — более 300 млн грн. Отмечается, что участников схемы установили благодаря работе в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран.

В ведомстве напомнили, что экс-глава Фонда госимущества вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Они заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации.

"Это привело к убыткам государству на сумму более 700 млн грн. Участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн", — сказали в НАБУ.

Отмечается, что общее количество подозреваемых по упомянутым фактам деятельности преступной организации сейчас составляет 15 человек.

Последние коррупционные скандалы в Украине

Вечером 14 февраля экс-министра энергетики Германа Галущенко задержали на границе. Его сняли с поезда, когда он пытался выехать как многодетный отец. Экс-чиновника задержали в рамках дела "Мидас".

Правоохранители указывают, что средства, которые, по версии следствия, поступали через сеть оффшорных конструкций и счетов в Швейцарии, могли обслуживать интересы бывшего министра энергетики, который находился в должности в 2021-2025 годах.

Также за незаконное обогащение будут судить генерала СБУ Илью Витюка. Отмечается, что в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. При этом согласно договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Кроме того, детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни. Это касалось и других объектов недвижимости, которыми пользовались должностные лица этого подразделения. Правоохранители обнаружили и изъяли более 850 тысяч долларов США.