Україна
Рада назначила главу Фонда госимущества — кто им стал

Рада назначила главу Фонда госимущества — кто им стал

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 15:07
Дмитрий Наталуха возглавил Фонд госимущества
Дмитрий Наталуха. Фото: Дмитрий Наталуха / Facebook

Верховная Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда государственного имущества. "За" проголосовали 244 нардепа.

Об этом стало известно во время заседания парламента в среду, 14 января.

Читайте также:
наталуха
Постановление о назначении Дмитрия Наталухи. Фото: скриншот

Что известно о Дмитрии Наталухе

"Назначить Наталуху Дмитрия Андреевича на должность председателя Фонда государственного имущества", — говорится в тексте постановления.

Во время выступления в парламенте Наталуха представил два законопроекта для управления государственным капиталом. В частности, чтобы разрешить Фонду госимущества осуществлять продажу активов и предоставить больше автономии для ведомства.

Отметим, что Наталуха является членом депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Он возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики.

Кроме того, Наталуха является заместителем члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ, является сопредседателем группы межпарламентских связей с Великобританией.

Напомним, сегодня, 14 января, парламент назначил Дениса Шмыгаля министром энергетики.

Кроме того, на новую должность назначили экс-главу Минцифры Михаила Федорова.

Верховная Рада Фонд госимущества назначение нардепы кадровые изменения
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
