Рада назначила Федорова министром обороны

Михаил Федоров в Раде. Фото: Александр Федиенко / Telegram

Верховная Рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины. "За" проголосовали 277 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в среду, 14 января.

Постановление о назначении Федорова министром обороны на сайте Рады. Фото: скриншот

Федоров стал министром обороны

"Назначить Федорова Михаила Альбертовича министром обороны Украины", — говорится в тексте постановления.

Текст постановления о назначении Федорова. Фото: скриншот

Отметим, что в 2019 году Федоров стал самым молодым министром в истории — он возглавил Минцифры в 28 лет. Подробнее — читайте на Новини.LIVE.

Также этот министр работал руководителем диджитал-направления во время избирательной кампании Владимира Зеленского.

Напомним, что во вторник, 13 января Верховная Рада уволила Федорова с должности министра цифровой трансформации.

Кроме того, с должности министра обороны 13 января был уволен Денис Шмыгаль.