Україна
Популярные запросы

Федоров получил новую должность в правительстве — что известно

Федоров получил новую должность в правительстве — что известно

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 12:44
Рада назначила Федорова министром обороны
Михаил Федоров в Раде. Фото: Александр Федиенко / Telegram

Верховная Рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины. "За" проголосовали 277 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в среду, 14 января.

Читайте также:
федоров
Постановление о назначении Федорова министром обороны на сайте Рады. Фото: скриншот

Федоров стал министром обороны

"Назначить Федорова Михаила Альбертовича министром обороны Украины", — говорится в тексте постановления.

постанова
Текст постановления о назначении Федорова. Фото: скриншот

Отметим, что в 2019 году Федоров стал самым молодым министром в истории — он возглавил Минцифры в 28 лет. Подробнее — читайте на Новини.LIVE.

Также этот министр работал руководителем диджитал-направления во время избирательной кампании Владимира Зеленского.

Напомним, что во вторник, 13 января Верховная Рада уволила Федорова с должности министра цифровой трансформации.

Кроме того, с должности министра обороны 13 января был уволен Денис Шмыгаль.

Кабинет министров Верховная Рада Михаил Федоров Минцифры министр
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
