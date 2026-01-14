Рада назначила Федорова министром обороны

Федоров получил новую должность в правительстве — что известно
Верховная Рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины. "За" проголосовали 277 нардепов.
Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в среду, 14 января.
Федоров стал министром обороны
"Назначить Федорова Михаила Альбертовича министром обороны Украины", — говорится в тексте постановления.
Отметим, что в 2019 году Федоров стал самым молодым министром в истории — он возглавил Минцифры в 28 лет. Подробнее — читайте на Новини.LIVE.
Также этот министр работал руководителем диджитал-направления во время избирательной кампании Владимира Зеленского.
Напомним, что во вторник, 13 января Верховная Рада уволила Федорова с должности министра цифровой трансформации.
Кроме того, с должности министра обороны 13 января был уволен Денис Шмыгаль.
