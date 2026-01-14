Відео
Україна
Федоров отримав нову посаду в уряді — що відомо

Федоров отримав нову посаду в уряді — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 12:44
Рада призначила Федорова міністром оборони
Михайло Федоров у Раді. Фото: Олександр Федієнко / Telegram

Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони України. "За" проголосували 277 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 14 січня.

Читайте також:
федоров
Постанова про призначення Федорова міністром оборони на сайті Ради. Фото: скриншот

Федоров став міністром оборони

"Призначити Федорова Михайла Альбертовича міністром оборони України", — йдеться в тексті постанови.

постанова
Текст постанови щодо призначення Федорова. Фото: скриншот

Зазначимо, що у 2019 році Федоров став наймолодшим міністром у історії — він очолив Мінцифри у 28 років. Детальніше — читайте на Новини.LIVE.

Також цей міністр працював керівником диджитал-напряму під час виборчої кампанії Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що у вівторок, 13 січня Верховна Рада звільнила Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

Крім того, з посади міністра оборони 13 січня було звільнено Дениса Шмигаля.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
