Рада призначила Федорова міністром оборони

Федоров отримав нову посаду в уряді — що відомо
Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони України. "За" проголосували 277 нардепів.
Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 14 січня.
Федоров став міністром оборони
"Призначити Федорова Михайла Альбертовича міністром оборони України", — йдеться в тексті постанови.
Зазначимо, що у 2019 році Федоров став наймолодшим міністром у історії — він очолив Мінцифри у 28 років. Детальніше — читайте на Новини.LIVE.
Також цей міністр працював керівником диджитал-напряму під час виборчої кампанії Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що у вівторок, 13 січня Верховна Рада звільнила Федорова з посади міністра цифрової трансформації.
Крім того, з посади міністра оборони 13 січня було звільнено Дениса Шмигаля.
