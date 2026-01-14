Рада призначила Федорова міністром оборони

Михайло Федоров у Раді. Фото: Олександр Федієнко / Telegram

Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони України. "За" проголосували 277 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 14 січня.

Постанова про призначення Федорова міністром оборони на сайті Ради. Фото: скриншот

Федоров став міністром оборони

"Призначити Федорова Михайла Альбертовича міністром оборони України", — йдеться в тексті постанови.

Текст постанови щодо призначення Федорова. Фото: скриншот

Зазначимо, що у 2019 році Федоров став наймолодшим міністром у історії — він очолив Мінцифри у 28 років. Детальніше — читайте на Новини.LIVE.

Також цей міністр працював керівником диджитал-напряму під час виборчої кампанії Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що у вівторок, 13 січня Верховна Рада звільнила Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

Крім того, з посади міністра оборони 13 січня було звільнено Дениса Шмигаля.