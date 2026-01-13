Рада звільнила Михайла Федорова з посади очільника Мінцифри

Михайло Федоров. Фото: РБК-Україна

Верховна Рада звільнила Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації. "За" проголосували 270 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 13 січня.

Постанова ВР. Фото: скриншот

Чому Рада звільнила Федорова

"Прийняти відставку першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації України Федорова Михайла Альбертовича", — йдеться в тексті постанови.

Передувала цьому рішенню заява Федорова про відставку.

Заява Михайла Федорова. Фото: скриншот

Федоров займав посаду очільника Мінцифри з вересня 2019 року. Під час виборчої кампанії Володимира Зеленського він працював керівником диджитал-напряму.

Додамо, що Федоров став наймолодшим міністром у історії — очолив урядове відомство у 28 років.

Нагадаємо, що Федоров може очолити інше міністерство.

Також сьогодні Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони.