Україна
Рада визначилася щодо звільнення Шмигаля — яке рішення ухвалила

Рада визначилася щодо звільнення Шмигаля — яке рішення ухвалила

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 13:34
Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони
Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Шмигаля

Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. "За" проголосували 265 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 13 січня.

Читайте також:

Шмигаля звільнили з посади міністра оборони — що відомо

Шмигаль займав посаду міністра оборони з 17 липня 2025 року. До цього він очолював український уряд — з 4 березня 2020 року до 16 липня 2025 року.

Де ще працював Шмигаль

Народився політик у 1975 році у Львові.

У 1997 році закінчив Державний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері (машинобудування), інженер-економіст.

Із 2003 року є кандидатом економічних наук.

1995–2009 роки — робота на керівних посадах на підприємствах Львова.

2009–2013 роки — працював у Львівській обласній державній адміністрації.

У 2014 році став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.

Протягом 2015–2017 років був радником, віце-президентом, генеральним директором, членом Наглядової ради ТзОВ ТВК "Львівхолод".

У 2017–2019 роках займав посаду заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго", директора ДТЕК Бурштинська ТЕС, в. о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго".

Очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію Шмигаль із серпня 2019 року по лютий 2020 року.

4 лютого — 4 березня 2020 року — був віце-прем’єр-міністром — міністром розвитку громад та територій України.

Зеленський запропонував Шмигалю нову посаду

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував, що Шмигаль може стати першим віцепремʼєр-міністром та міністром енергетики.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які ще кадрові рішення сьогодні має намір розглянути Рада.

Також ми писали, хто може стати новим очільником Мін’юсту.

Денис Шмигаль Кабінет міністрів Верховна Рада Міноборони сфера енергетики
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
