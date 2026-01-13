Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони

Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Шмигаля

Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. "За" проголосували 265 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 13 січня.

Шмигаля звільнили з посади міністра оборони — що відомо

Шмигаль займав посаду міністра оборони з 17 липня 2025 року. До цього він очолював український уряд — з 4 березня 2020 року до 16 липня 2025 року.

Де ще працював Шмигаль

Народився політик у 1975 році у Львові.

У 1997 році закінчив Державний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері (машинобудування), інженер-економіст.

Із 2003 року є кандидатом економічних наук.

1995–2009 роки — робота на керівних посадах на підприємствах Львова.

2009–2013 роки — працював у Львівській обласній державній адміністрації.

У 2014 році став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.

Протягом 2015–2017 років був радником, віце-президентом, генеральним директором, членом Наглядової ради ТзОВ ТВК "Львівхолод".

У 2017–2019 роках займав посаду заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго", директора ДТЕК Бурштинська ТЕС, в. о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго".

Очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію Шмигаль із серпня 2019 року по лютий 2020 року.

4 лютого — 4 березня 2020 року — був віце-прем’єр-міністром — міністром розвитку громад та територій України.

Зеленський запропонував Шмигалю нову посаду

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував, що Шмигаль може стати першим віцепремʼєр-міністром та міністром енергетики.

