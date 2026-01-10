Відео
Головна Новини дня Стало відомо, хто може стати новим міністром юстиції

Стало відомо, хто може стати новим міністром юстиції

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 21:08
Денис Маслов може стати новим міністром юстиції
Кирило Буданов, Денис Маслов та Ірина Мудра. Фото: Мудра/Facebook

В Офісі президента відбулася зустріч із кандидатом на посаду міністра юстиції, народним депутатом Денисом Масловим. У ній також взяли участь новий керівник ОПУ Кирило Буданов та його заступниця Ірина Мудра.

Про це Ірина Мудра повідомила у Facebook у суботу, 10 січня.

"Сьогодні мала конструктивну й фахову розмову з керівником Офісу президента Кирилом Будановим та кандидатом на посаду міністра юстиції Денисом Масловим. Домовилися про спільну роботу, координацію дій і взаємну підтримку в реалізації політики у сфері юстиції", — поінформувала Мудра.

Водночас вона додала, що лишається на посаді заступниці керівника Офісу президента України. Саме в цій ролі вона продовжить працювати далі й "добиватися справедливості для України і українців на міжнародному треку".

"Я зосереджуюся на координації питань у сфері юстиції та правосуддя в Україні, а також на формуванні й реалізації міжнародної політики України у частині забезпечення справедливості та притягнення Російської Федерації до відповідальності за збройну агресію. Це напрями, де важлива послідовність, довіра партнерів і результат, а не зміна табличок на дверях", — пояснила заступниця керівника ОПУ.

Крім того, вона зазначила, що кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить Міністерство.

"Бажаю йому успіхів у цій відповідальній роботі. Впевнена, під його керівництвом, Міністерство юстиції трансформується із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави. 

Продовжую свою роботу разом із президентом України, керівником Офісу президента, колегами з уряду, парламентом та командою. Спокійно. Професійно. На результат", — резюмувала Мудра.

Хто стане новим міністром юстиції
Скриншот повідомлення Мудрої/Facebook

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський заслухав доповідь Кирила Буданова.

Раніше глава держави оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

Офіс президента політики Кирило Буданов кадрові зміни Міністерство юстиції
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
