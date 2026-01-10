Видео
Стало известно, кто может стать новым министром юстиции

Стало известно, кто может стать новым министром юстиции

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 21:08
Денис Маслов может стать новым министром юстиции
Кирилл Буданов, Денис Маслов и Ирина Мудрая. Фото: Мудра/Facebook

В Офисе президента состоялась встреча с кандидатом на должность министра юстиции, народным депутатом Денисом Масловым. В ней также приняли участие новый руководитель ОПУ Кирилл Буданов и его заместитель Ирина Мудрая.

Об этом Ирина Мудрая сообщила в Facebook в субботу, 10 января.

Читайте также:

Назван кандидат на должность министра юстиции

"Сегодня имела конструктивный и профессиональный разговор с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и кандидатом на должность министра юстиции Денисом Масловым. Договорились о совместной работе, координации действий и взаимной поддержке в реализации политики в сфере юстиции", — сообщила Мудрая.

В то же время она добавила, что остается в должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. Именно в этой роли она продолжит работать дальше и "добиваться справедливости для Украины и украинцев на международном треке".

"Я сосредотачиваюсь на координации вопросов в сфере юстиции и правосудия в Украине, а также на формировании и реализации международной политики Украины в части обеспечения справедливости и привлечения Российской Федерации к ответственности за вооруженную агрессию. Это направления, где важна последовательность, доверие партнеров и результат, а не смена табличек на дверях", — объяснила заместитель руководителя ОПУ.

Кроме того, она отметила, что кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Если Верховная Рада поддержит его кандидатуру, он возглавит Министерство.

"Желаю ему успехов в этой ответственной работе. Уверена, под его руководством, Министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодня администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства.

Продолжаю свою работу вместе с президентом Украины, руководителем Офиса президента, коллегами из правительства, парламентом и командой. Спокойно. Профессионально. На результат", — резюмировала Мудрая.

Хто стане новим міністром юстиції
Скриншот сообщения Мудрой/Facebook

Напомним, что сегодня Зеленский заслушал доклад Кирилла Буданова.

Ранее глава государства обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
