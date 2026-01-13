Відео
Головна Новини дня Рада зібралася на засідання — які важливі питання розгляне

Рада зібралася на засідання — які важливі питання розгляне

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 12:13
Які питання Верховна Рада розгляне 13 січня
Засідання Ради. Фото: Reuters

Розпочалося пленарне засідання Верховної Ради. Сьогодні нардепи розглянуть низку кадрових змін.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції пленарного засідання парламенту у вівторок, 13 січня.

Читайте також:

Кого з міністрів та посадовців звільнять 13 січня

Зокрема, у порядку денному звільнення:

  • Дениса Шмигаля з посади очільника Міноборони;
  • Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України;
  • Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Також сьогодні парламент може призначити Федорова та Шмигаля на нові посади. Крім того, нардепи можуть обрати голову Фонду держмайна.

Нагадаємо, ми писали яке нове відомство може очолити Михайло Федоров

Також нову посаду в уряді приготували і для Дениса Шмигаля.

Крім того, на цьому пленарному тижні парламент проголосує за продовження воєнного стану та мобілізації.

Денис Шмигаль Кабінет міністрів Верховна Рада Михайло Федоров Василь Малюк
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
