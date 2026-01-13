Які питання Верховна Рада розгляне 13 січня

Засідання Ради. Фото: Reuters

Розпочалося пленарне засідання Верховної Ради. Сьогодні нардепи розглянуть низку кадрових змін.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції пленарного засідання парламенту у вівторок, 13 січня.

Кого з міністрів та посадовців звільнять 13 січня

Зокрема, у порядку денному звільнення:

Дениса Шмигаля з посади очільника Міноборони;

Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України;

першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України; Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Також сьогодні парламент може призначити Федорова та Шмигаля на нові посади. Крім того, нардепи можуть обрати голову Фонду держмайна.

Також нову посаду в уряді приготували і для Дениса Шмигаля.

Крім того, на цьому пленарному тижні парламент проголосує за продовження воєнного стану та мобілізації.