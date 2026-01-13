Какие вопросы Верховная Рада рассмотрит 13 января

Заседание Рады. Фото: Reuters

Началось пленарное заседание Верховной Рады. Сегодня нардепы рассмотрят ряд кадровых изменений.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции пленарного заседания парламента во вторник, 13 января.

В частности, в повестке дня увольнение:

Дениса Шмыгаля с должности главы Минобороны;

Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины;

первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины; Василия Малюка с должности председателя Службы безопасности Украины.

Также сегодня парламент может назначить Федорова и Шмыгаля на новые должности. Кроме того, нардепы могут избрать главу Фонда госимущества.

Напомним, мы сообщали какое новое ведомство может возглавить Михаил Федоров.

Также новую должность в правительстве приготовили и для Дениса Шмыгаля.

Кроме того, на этой пленарной неделе парламент проголосует за продление военного положения и мобилизации.