Україна
Рада собралась на заседание — какие важные вопросы рассмотрит

Рада собралась на заседание — какие важные вопросы рассмотрит

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 12:13
Какие вопросы Верховная Рада рассмотрит 13 января
Заседание Рады. Фото: Reuters

Началось пленарное заседание Верховной Рады. Сегодня нардепы рассмотрят ряд кадровых изменений.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции пленарного заседания парламента во вторник, 13 января.

Читайте также:

Кого из министров и чиновников уволят 13 января

В частности, в повестке дня увольнение:

  • Дениса Шмыгаля с должности главы Минобороны;
  • Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины;
  • Василия Малюка с должности председателя Службы безопасности Украины.

Также сегодня парламент может назначить Федорова и Шмыгаля на новые должности. Кроме того, нардепы могут избрать главу Фонда госимущества.

Напомним, мы сообщали какое новое ведомство может возглавить Михаил Федоров.

Также новую должность в правительстве приготовили и для Дениса Шмыгаля.

Кроме того, на этой пленарной неделе парламент проголосует за продление военного положения и мобилизации.

Денис Шмыгаль Кабинет министров Верховная Рада Михаил Федоров Василий Малюк
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
