Какие вопросы Верховная Рада рассмотрит 13 января

Рада собралась на заседание — какие важные вопросы рассмотрит
Началось пленарное заседание Верховной Рады. Сегодня нардепы рассмотрят ряд кадровых изменений.
Об этом стало известно во время онлайн-трансляции пленарного заседания парламента во вторник, 13 января.
Кого из министров и чиновников уволят 13 января
В частности, в повестке дня увольнение:
- Дениса Шмыгаля с должности главы Минобороны;
- Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины;
- Василия Малюка с должности председателя Службы безопасности Украины.
Также сегодня парламент может назначить Федорова и Шмыгаля на новые должности. Кроме того, нардепы могут избрать главу Фонда госимущества.
Напомним, мы сообщали какое новое ведомство может возглавить Михаил Федоров.
Также новую должность в правительстве приготовили и для Дениса Шмыгаля.
Кроме того, на этой пленарной неделе парламент проголосует за продление военного положения и мобилизации.
