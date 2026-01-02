Кто может стать новым министром обороны Украины. Что известно о Михаиле Федорове

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Министерство обороны Украины возглавит Михаил Федоров. До этого он был самым молодым министром в истории украинской политики — в 28 лет стал руководителем Министерства цифровой трансформации.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об одном из самых молодых чиновников страны.

Биография Федорова

Родился Федоров 21 января 1991 года в Запорожской области. Окончил факультет социологии и управления в Запорожском национальном университете.

Получал стипендию от ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией Запорожья. В 2012 году был избран "студенческим мэром" Запорожья.

Также окончил программу по стратегии цифровой трансформации в Йельской школе менеджмента.

23 августа 2022 года награжден орденом "За заслуги" III степени за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства и добросовестное выполнение профессионального долга.

Карьера

В 2013 году основал собственное digital-агентство SMMSTUDIO.

До 2019 года SMMSTUDIO работала в области цифрового маркетинга, рекламы в соцсетях, контента.

В 2018-м также работал операционным директором образовательного медиа-проекта "Суперлюди".

С 2019 стал министром. С тех пор под руководством Федорова стартовал проект "Дія" — мобильное приложение и портал для госуслуг и электронных документов.

Михаил Федоров. Фото: Facebook Федорова

Во время полномасштабного вторжения РФ подразделение цифровой трансформации под его руководством участвовало в важных проектах в поддержку государства, в частности по технологической, оборонной, волонтерской помощи.

Вместе с командой Федоров также запустил проекты:

"Дія.City" — специальное правовое и налоговое пространство ІТ-компаний;

"Дія. Освіта" — национальная эдьютейнмент-образовательная платформа актуальных знаний и навыков;

uResidency — статус для иностранцев, который позволяет вести бизнес в Украине онлайн, без физического присутствия в стране;

COVID-сертификаты в смартфоне;

"Дія. Цифрова освіта" — онлайн-платформа с бесплатными курсами цифровой грамотности;

"Дія. Бізнес" — платформа для поддержки бизнеса;

"Дія. Центр" — сеть мест, где украинцы могут получить административные услуги, консультации по онлайн-услугам, ведению бизнеса и тому подобное;

еМалятко — сервис для родителей новорожденных;

еДопомога — программа финансовой помощи бизнесу;

"Интернет-субвенция" — проект, благодаря которому украинцы получают подключение к оптическому интернету.

Ноутбук каждому учителю — инициатива, благодаря которой украинские учителя получают современные ноутбуки;

"Дія. Підпис" — электронная подпись в смартфоне, которой можно подписать документы или получить госуслуги.

Путь в политику

В 2019 году во время предвыборной кампании возглавлял digital-направление штаба Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".

Впоследствии в том же году был избран народным депутатом, однако на короткий срок. 29 августа 2019 (в первый рабочий день Верховной Рады IX созыва) был назначен на должность Вице-премьер-министра и Министра цифровой трансформации Украины.

Выступление Михаила Федорова. Фото: Facebook Федорова

В марте 2023 года название его должности несколько изменилось — стал Вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министром цифровой трансформации.

А с 17 июля 2025 — назначен Первым Вице-премьер-министром Украины (одновременно министром цифровой трансформации).

Кадровые изменения в Украине

Как мы ранее сообщали, 2 января Зеленский предложил Буданову стать руководителем Офиса президента. Глава государства объяснил свой выбор тем, что экс-глава ГУР хорошо разбирается в вопросах безопасности страны.

Позже стало известно, что Буданов принял предложение Зеленского возглавить ОП. Он пообещал в работе сосредоточиться на критически важных вопросах.

В этот же день президент назначил нового главу Главного управления разведки. Должность занял Олег Иващенко, который ранее был руководителем Службы внешней разведки.