Кто может стать новым министром обороны Украины. Что известно о Михаиле Федорове

Самый молодой министр может возглавить Минобороны — биография
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Министерство обороны Украины возглавит Михаил Федоров. До этого он был самым молодым министром в истории украинской политики — в 28 лет стал руководителем Министерства цифровой трансформации.
Новини.LIVE рассказывают, что известно об одном из самых молодых чиновников страны.
Биография Федорова
Родился Федоров 21 января 1991 года в Запорожской области. Окончил факультет социологии и управления в Запорожском национальном университете.
Получал стипендию от ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией Запорожья. В 2012 году был избран "студенческим мэром" Запорожья.
Также окончил программу по стратегии цифровой трансформации в Йельской школе менеджмента.
23 августа 2022 года награжден орденом "За заслуги" III степени за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства и добросовестное выполнение профессионального долга.
Карьера
В 2013 году основал собственное digital-агентство SMMSTUDIO.
До 2019 года SMMSTUDIO работала в области цифрового маркетинга, рекламы в соцсетях, контента.
В 2018-м также работал операционным директором образовательного медиа-проекта "Суперлюди".
С 2019 стал министром. С тех пор под руководством Федорова стартовал проект "Дія" — мобильное приложение и портал для госуслуг и электронных документов.
Во время полномасштабного вторжения РФ подразделение цифровой трансформации под его руководством участвовало в важных проектах в поддержку государства, в частности по технологической, оборонной, волонтерской помощи.
Вместе с командой Федоров также запустил проекты:
- "Дія.City" — специальное правовое и налоговое пространство ІТ-компаний;
- "Дія. Освіта" — национальная эдьютейнмент-образовательная платформа актуальных знаний и навыков;
- uResidency — статус для иностранцев, который позволяет вести бизнес в Украине онлайн, без физического присутствия в стране;
- COVID-сертификаты в смартфоне;
- "Дія. Цифрова освіта" — онлайн-платформа с бесплатными курсами цифровой грамотности;
- "Дія. Бізнес" — платформа для поддержки бизнеса;
- "Дія. Центр" — сеть мест, где украинцы могут получить административные услуги, консультации по онлайн-услугам, ведению бизнеса и тому подобное;
- еМалятко — сервис для родителей новорожденных;
- еДопомога — программа финансовой помощи бизнесу;
- "Интернет-субвенция" — проект, благодаря которому украинцы получают подключение к оптическому интернету.
- Ноутбук каждому учителю — инициатива, благодаря которой украинские учителя получают современные ноутбуки;
- "Дія. Підпис" — электронная подпись в смартфоне, которой можно подписать документы или получить госуслуги.
Путь в политику
В 2019 году во время предвыборной кампании возглавлял digital-направление штаба Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".
Впоследствии в том же году был избран народным депутатом, однако на короткий срок. 29 августа 2019 (в первый рабочий день Верховной Рады IX созыва) был назначен на должность Вице-премьер-министра и Министра цифровой трансформации Украины.
В марте 2023 года название его должности несколько изменилось — стал Вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министром цифровой трансформации.
А с 17 июля 2025 — назначен Первым Вице-премьер-министром Украины (одновременно министром цифровой трансформации).
Кадровые изменения в Украине
Как мы ранее сообщали, 2 января Зеленский предложил Буданову стать руководителем Офиса президента. Глава государства объяснил свой выбор тем, что экс-глава ГУР хорошо разбирается в вопросах безопасности страны.
Позже стало известно, что Буданов принял предложение Зеленского возглавить ОП. Он пообещал в работе сосредоточиться на критически важных вопросах.
В этот же день президент назначил нового главу Главного управления разведки. Должность занял Олег Иващенко, который ранее был руководителем Службы внешней разведки.
