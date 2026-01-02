Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Самый молодой министр может возглавить Минобороны — биография

Самый молодой министр может возглавить Минобороны — биография

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 22:28
Кто может стать новым министром обороны Украины. Что известно о Михаиле Федорове
Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Министерство обороны Украины возглавит Михаил Федоров. До этого он был самым молодым министром в истории украинской политики — в 28 лет стал руководителем Министерства цифровой трансформации.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об одном из самых молодых чиновников страны.

Реклама
Читайте также:

Биография Федорова

Родился Федоров 21 января 1991 года в Запорожской области. Окончил факультет социологии и управления в Запорожском национальном университете.

Получал стипендию от ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией Запорожья. В 2012 году был избран "студенческим мэром" Запорожья.

Также окончил программу по стратегии цифровой трансформации в Йельской школе менеджмента.

23 августа 2022 года награжден орденом "За заслуги" III степени за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства и добросовестное выполнение профессионального долга.

Карьера

В 2013 году основал собственное digital-агентство SMMSTUDIO.

До 2019 года SMMSTUDIO работала в области цифрового маркетинга, рекламы в соцсетях, контента.

В 2018-м также работал операционным директором образовательного медиа-проекта "Суперлюди".

С 2019 стал министром. С тех пор под руководством Федорова стартовал проект "Дія" — мобильное приложение и портал для госуслуг и электронных документов.

Федоров
Михаил Федоров. Фото: Facebook Федорова

Во время полномасштабного вторжения РФ подразделение цифровой трансформации под его руководством участвовало в важных проектах в поддержку государства, в частности по технологической, оборонной, волонтерской помощи.

Вместе с командой Федоров также запустил проекты:

  • "Дія.City" — специальное правовое и налоговое пространство ІТ-компаний;
  • "Дія. Освіта" — национальная эдьютейнмент-образовательная платформа актуальных знаний и навыков;
  • uResidency — статус для иностранцев, который позволяет вести бизнес в Украине онлайн, без физического присутствия в стране;
  • COVID-сертификаты в смартфоне;
  • "Дія. Цифрова освіта" — онлайн-платформа с бесплатными курсами цифровой грамотности;
  • "Дія. Бізнес" — платформа для поддержки бизнеса;
  • "Дія. Центр" — сеть мест, где украинцы могут получить административные услуги, консультации по онлайн-услугам, ведению бизнеса и тому подобное;
  • еМалятко — сервис для родителей новорожденных;
  • еДопомога — программа финансовой помощи бизнесу;
  • "Интернет-субвенция" — проект, благодаря которому украинцы получают подключение к оптическому интернету.
  • Ноутбук каждому учителю — инициатива, благодаря которой украинские учителя получают современные ноутбуки;
  • "Дія. Підпис" — электронная подпись в смартфоне, которой можно подписать документы или получить госуслуги.

Путь в политику

В 2019 году во время предвыборной кампании возглавлял digital-направление штаба Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".

Впоследствии в том же году был избран народным депутатом, однако на короткий срок. 29 августа 2019 (в первый рабочий день Верховной Рады IX созыва) был назначен на должность Вице-премьер-министра и Министра цифровой трансформации Украины.

Федоров Михайло
Выступление Михаила Федорова. Фото: Facebook Федорова

В марте 2023 года название его должности несколько изменилось — стал Вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министром цифровой трансформации.

А с 17 июля 2025 — назначен Первым Вице-премьер-министром Украины (одновременно министром цифровой трансформации).

Кадровые изменения в Украине

Как мы ранее сообщали, 2 января Зеленский предложил Буданову стать руководителем Офиса президента. Глава государства объяснил свой выбор тем, что экс-глава ГУР хорошо разбирается в вопросах безопасности страны.

Позже стало известно, что Буданов принял предложение Зеленского возглавить ОП. Он пообещал в работе сосредоточиться на критически важных вопросах.

В этот же день президент назначил нового главу Главного управления разведки. Должность занял Олег Иващенко, который ранее был руководителем Службы внешней разведки.

Владимир Зеленский Михаил Федоров Минобороны Минцифры министр
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации