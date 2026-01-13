Рада уволила Михаила Федорова с должности главы Минцифры

Федоров больше не возглавляет Минцифры — решение парламента
Верховная Рада уволила Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации. "За" проголосовали 270 нардепов.
Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 13 января.
Почему Рада уволила Федорова
"Принять отставку первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Федорова Михаила Альбертовича", — говорится в тексте постановления.
Предшествовало этому решению заявление Федорова об отставке.
Федоров занимал должность главы Минцифры с сентября 2019 года. Во время избирательной кампании Владимира Зеленского он работал руководителем диджитал-направления.
Добавим, что Федоров стал самым молодым министром в истории — возглавил правительственное ведомство в 28 лет.
Напомним, что Федоров может возглавить другое министерство.
Также сегодня Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны.
