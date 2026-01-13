Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Федоров больше не возглавляет Минцифры — решение парламента

Федоров больше не возглавляет Минцифры — решение парламента

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 13:51
Рада уволила Михаила Федорова с должности главы Минцифры
Михаил Федоров. Фото: РБК-Україна

Верховная Рада уволила Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации. "За" проголосовали 270 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 13 января.

Реклама
Читайте также:
постанова
Постановление ВР. Фото: скриншот

Почему Рада уволила Федорова

"Принять отставку первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Федорова Михаила Альбертовича", — говорится в тексте постановления.

Предшествовало этому решению заявление Федорова об отставке.

заява
Заявление Михаила Федорова. Фото: скриншот

Федоров занимал должность главы Минцифры с сентября 2019 года. Во время избирательной кампании Владимира Зеленского он работал руководителем диджитал-направления.

Добавим, что Федоров стал самым молодым министром в истории — возглавил правительственное ведомство в 28 лет. Детальнее — читайте на Новини.LIVE.

Напомним, что Федоров может возглавить другое министерство.

Также сегодня Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны.

Верховная Рада Михаил Федоров Минцифры увольнение кадровые изменения
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации