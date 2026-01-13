Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны

Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Шмыгаля

Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины. "За" проголосовали 265 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 13 января.

Реклама

Читайте также:

Шмыгаля уволили с должности министра обороны — что известно

Шмыгаль занимал должность министра обороны с 17 июля 2025 года. До этого он возглавлял украинское правительство — с 4 марта 2020 года до 16 июля 2025 года.

Где еще работал Шмыгаль

Родился политик в 1975 году во Львове.

В 1997 году окончил Государственный университет "Львовская политехника" по специальности менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист.

С 2003 года является кандидатом экономических наук.

1995-2009 годы — работа на руководящих должностях на предприятиях Львова.

2009-2013 годы — работал во Львовской областной государственной администрации.

В 2014 году стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области.

В течение 2015-2017 годов был советником, вице-президентом, генеральным директором, членом Наблюдательного совета ООО ТВК "Львовхолод".

В 2017-2019 годах занимал должность заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", директора ДТЭК Бурштынская ТЭС, и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию Шмыгаль с августа 2019 года по февраль 2020 года.

4 февраля-4 марта 2020 года — был вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий Украины.

Зеленский предложил Шмыгалю новую должность

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Шмыгаль может стать первым вице-премьер-министром и министром энергетики.

Напомним, ранее мы сообщали, какие еще кадровые решения сегодня намерена рассмотреть Рада.

Также мы писали, кто может стать новым главой Минюста.