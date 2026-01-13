Видео
Рада определилась с увольнением Шмыгаля — какое решение приняла

Рада определилась с увольнением Шмыгаля — какое решение приняла

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 13:34
Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Шмыгаля

Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины. "За" проголосовали 265 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 13 января.

Читайте также:

Шмыгаля уволили с должности министра обороны — что известно

Шмыгаль занимал должность министра обороны с 17 июля 2025 года. До этого он возглавлял украинское правительство — с 4 марта 2020 года до 16 июля 2025 года.

Где еще работал Шмыгаль

Родился политик в 1975 году во Львове.

В 1997 году окончил Государственный университет "Львовская политехника" по специальности менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист.

С 2003 года является кандидатом экономических наук.

1995-2009 годы — работа на руководящих должностях на предприятиях Львова.

2009-2013 годы — работал во Львовской областной государственной администрации.

В 2014 году стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области.

В течение 2015-2017 годов был советником, вице-президентом, генеральным директором, членом Наблюдательного совета ООО ТВК "Львовхолод".

В 2017-2019 годах занимал должность заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", директора ДТЭК Бурштынская ТЭС, и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию Шмыгаль с августа 2019 года по февраль 2020 года.

4 февраля-4 марта 2020 года — был вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий Украины.

Зеленский предложил Шмыгалю новую должность

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Шмыгаль может стать первым вице-премьер-министром и министром энергетики.

Напомним, ранее мы сообщали, какие еще кадровые решения сегодня намерена рассмотреть Рада.

Также мы писали, кто может стать новым главой Минюста.

Денис Шмыгаль Кабинет министров Верховная Рада Минобороны сфера энергетики
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
