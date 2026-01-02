Відео
Наймолодший міністр може очолити Міноборони — біографія

Наймолодший міністр може очолити Міноборони — біографія

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 22:28
Хто може стати новим міністром оборони України. Що відомо про Михайла Федорова
Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Міністерство оборони України очолить Михайло Федоров. До цього він був наймолодшим міністром в історії української політики — у 28 років став керівником Міністерства цифрової трансформації.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про одного з наймолодших чиновників країни. 

Читайте також:

Біографія Федорова

Народився Федоров 21 січня 1991 року у Запорізькій області. Закінчив факультет соціології та управління у Запорізькому національному університеті.

Отримував стипендію від ОБСЄ у рамках процесів моніторингу за екологією Запоріжжя. У 2012 році був обраний "студентським мером" Запоріжжя.

Також закінчив програму зі стратегії цифрової трансформації в Єльській школі менеджменту.

23 серпня 2022 року нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави та сумлінне виконання професійного обов’язку.

Кар'єра

У 2013 році заснував власну digital-агенцію SMMSTUDIO. 

До 2019 року SMMSTUDIO працювала в галузі цифрового маркетингу, реклами у соцмережах, контенту. 

У 2018-му також працював операційним директором освітнього медіа-проєкту "Суперлюди".

З 2019 став міністром. З того часу під керівництвом Федорова стартував проєкт "Дія" — мобільний застосунок та портал для держпослуг та електронних документів. 

Федоров
Михайло Федоров. Фото: Facebook Федорова

Під час повномасштабного вторгнення РФ підрозділ цифрової трансформації під його керівництвом брав участь у важливих проєктах на підтримку держави, зокрема щодо технологічної, оборонної, волонтерської допомоги.

Разом із командою Федоров також запустив проєкти:

  • "Дія.City" — спеціальний правовий та податковий простір ІТ-компаній;
  • "Дія. Освіта" — національна едьютейнмент-освітня платформа актуальних знань та навичок;
  • uResidency — статус для іноземців, який дає змогу вести бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності в країні;
  • COVID-сертифікати у смартфоні;
  • "Дія. Цифрова освіта" — онлайн-платформа з безплатними курсами цифрової грамотності;
  • "Дія. Бізнес" — платформа для підтримки бізнесу;
  • "Дія. Центр" — мережа місць, де українці можуть отримати адміністративні послуги, консультації щодо онлайн-послуг, ведення бізнесу тощо;
  • єМалятко — сервіс для батьків новонароджених;
  • єДопомога — програма фінансової допомоги бізнесу;
  • "Інтернет-субвенція" — проєкт, завдяки якому українці отримують підключення до оптичного інтернету.
  • Ноутбук кожному вчителю — ініціатива, завдяки якій українські вчителі отримують сучасні ноутбуки;
  • "Дія. Підпис" — електронний підпис у смартфоні, яким можна підписати документи чи отримати держпослуги.

Шлях у політику

У 2019 році під час передвиборчої кампанії очолював digital-напрямок штабу Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу". 

Згодом того ж року був обраний народним депутатом, проте на короткий термін. 29 серпня 2019 (у перший робочий день Верховної Ради IX скликання) був призначений на посаду Віце-прем’єр-міністра та Міністра цифрової трансформації України.

Федоров Михайло
Виступ Михайла Федорова. Фото: Facebook Федорова

У березні 2023 року назва його посади дещо змінилася - став Віце-прем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — Міністром цифрової трансформації. 

А з 17 липня 2025 — призначений Першим Віце-прем’єр-міністром України (одночасно міністром цифрової трансформації).

Кадрові зміни в Україні

Як ми раніше повідомляли, 2 січня Зеленський запропонував Буданову стати керівником Офісу президента. Голова держави пояснив свій вибір тим, що ексголова ГУР добре розуміється у питаннях безпеки країни.

Пізніше стало відомо, що Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити ОП. Він пообіцяв у роботі зосередитись на критично важливих питаннях.

У цей же день президент призначив нового голову Головного управління розвідки. Посаду обійняв Олег Іващенко, який раніше був керівником Служби зовнішньої розвідки.

Володимир Зеленський Михайло Федоров Міноборони Мінцифри міністр
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
