Нове Міноборони Михайла Федорова — ключові заяви з Ради

Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Новим очільник Міністерства оборони України став Михайло Федоров. Він уже зробив декілька заяв під час виступу у Верховній Раді у середу, 14 січня. Зокрема, йшлося про аудит ТЦК та забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами.

Новини.LIVE зібрали ключові заяви Михайла Федорова у Верховній Раді.

Робота над миром для України

Федоров наголосив, що народ України та Президент Володимир Зеленський хочуть миру, як ніхто інший. За його словами, всі над цим працюють.

Він подякував Штатам, Євросоюзу та партнерам за допомогу.

"Єдиний, хто не хоче миру, — Росія. Наша головна гарантія безпеки — це Сили оборони, сміливість і винахідливість українського народу", — каже міністр.

За його словами, він йде на посаду глави Міноборони не як міністр, який побудував цифрову державу та створив "Дію", а як людина, команда якої з 2022 року багато часу працювала на війну.

Він розповів, що на початку вторгнення в Україні загалом було сім компаній, які робили дрони, а зараз — понад 500. Крім того, РЕБ було дві компанії, а наразі — 200.

"Приватних компаній, які виробляли ракети, не було зовсім, сьогодні — більш ніж 20. НРК — було 0 компаній, стало — понад 100", — повідомив міністр.

Лідер у безпілотних технологіях

Федоров нагадав, що Україна стала світовим лідером у безпілотних технологіях. Створено ринок дронів, власний безпілотний флот, ракети, системи РЕБ, боєприпаси та перехоплювачі шахедів.

Крім того, Україна першою зробила дроново-штурмові полки, один із яких був ударною силою для деокупації Купʼянська у Харківській області.

"Ми також запустили ринок перехоплювачів, які збивають десятки відсотків усіх шахедів. Уже знищуємо росіян у морі та на їхніх власних аеродромах", — заявив Федоров.

Проблеми в армії

Міністр каже, що на полі бою подвиг українських захисників — безапеляційний. Вони декілька років тримають фронт.

"Але треба чесно сказати: жодна країна світу не була готова до викликів такої масштабної війни. Якби не громадянське суспільство, донати українців, робота волонтерів і фондів, допомога кожному підрозділу, якби не підтримка наших західних партнерів — нас могло б уже не бути як держави. Усі разом, об’єднавшись, ми зробили неможливе", — наголосив Федоров.

Водночас наразі залишається велика кількість проблем, які потрібно вирішити. Зокрема, йдеться про:

"паперову" армію;

радянські підходи;

надмірну бюрократію;

збої в забезпеченні фронту.

За його словами, наразі не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою.

"Наша мета — змінити систему: провести армійську реформу, покращити інфраструктуру на передовій, викорінити брехню й корупцію, зробити лідерство та довіру новою культурою. Щоб люди, які дають реальний результат, отримували винагороду й можливість зростати далі", — каже Федоров.

Він розповів, що Зеленський поставив завдання побудувати систему, яка здатна зупинити противника в небі, просування на землі, посилити асиметричні та кіберудари по ворогу та його економіці. Необхідно зробити ціну війни для РФ такою, яку вона не зможе витримати.

Штучний інтелект

Федоров зазначив, що штучний інтелект вже став союзником України у війні. Відомо, що наразі сотні AI-рішень працюють на фронті та застосовуються на всіх рівнях військових операцій.

"Ми рухаємося до повної автономності на полі бою — від машинного зору та аналітики даних до роїв дронів. Наша амбітна мета — зробити Україну першою країною у світі, яка зможе прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою ШІ. І багато іншого, про що не можемо сказати публічно", — розповів він.

Аудит ТЦК

Федоров зауважив, що необхідно раз і назавжди змінити систему підготовки українських воїнів, оскільки це зменшення втрат та зростання ефективності.

"Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни", — каже він.

Міжнародна військова допомога

Федоров наголосив, що Україна високо цінує співпрацю з міжнародними партнерами. За його словами, Зеленський зробив історичну роботу із залучення міжнародних ресурсів.

"У цьому році ставимо ціль — збільшити обсяги міжнародної військової допомоги. Вибудувати реальні win-win відносини, щоб кожна гривня допомоги була чітко спрямованою на результат. Інтеграція партнерів — зокрема, їх наукового та дослідницького потенціалу — зробить нашу систему оборони сильнішою, водночас посилюючи їхні оборонні спроможності", — зазначив Федоров.

Він повідомив, що фундаментом нового Міноборони є антикорупція.

Аудит Міноборони та ЗСУ

Федоров анонсував глибокий аудит Міноборони та ЗСУ, аби знайти нові можливості для покращення фінансового та соціального рівня забезпечення воїнів.

Він каже, що не може всі плани озвучувати публічно, однак Комітет з питань національної безпеки ознайомлений з усіма деталями.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова новим міністром оборони.

Раніше Рада звільнила Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації.