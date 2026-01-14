Новое Минобороны Михаила Федорова — ключевые заявления с Рады

Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Новым глава Министерства обороны Украины стал Михаил Федоров. Он уже сделал несколько заявлений во время выступления в Верховной Раде в среду, 14 января. В частности, речь шла об аудите ТЦК и обеспечении базового уровня укомплектования бригад дронами.

Новини.LIVE собрали ключевые заявления Михаила Федорова в Верховной Раде.

Реклама

Читайте также:

Работа над миром для Украины

Федоров отметил, что народ Украины и Президент Владимир Зеленский хотят мира, как никто другой. По его словам, все над этим работают.

Он поблагодарил Штаты, Евросоюз и партнеров за помощь.

"Единственный, кто не хочет мира, — Россия. Наша главная гарантия безопасности — это Силы обороны, смелость и изобретательность украинского народа", — говорит министр.

По его словам, он идет на должность главы Минобороны не как министр, который построил цифровое государство и создал "Дію", а как человек, команда которого с 2022 года много времени работала на войну.

Он рассказал, что в начале вторжения в Украине в целом было семь компаний, которые делали дроны, а сейчас — более 500. Кроме того, РЭБ было две компании, а сейчас — 200.

"Частных компаний, которые производили ракеты, не было совсем, сегодня — более 20. НРК — было 0 компаний, стало — более 100", — сообщил министр.

Лидер в беспилотных технологиях

Федоров напомнил, что Украина стала мировым лидером в беспилотных технологиях. Создан рынок дронов, собственный беспилотный флот, ракеты, системы РЭБ, боеприпасы и перехватчики шахедов.

Кроме того, Украина первой сделала дроново-штурмовые полки, один из которых был ударной силой для деоккупации Купянска в Харьковской области.

"Мы также запустили рынок перехватчиков, которые сбивают десятки процентов всех шахедов. Уже уничтожаем россиян в море и на их собственных аэродромах", — заявил Федоров.

Проблемы в армии

Министр говорит, что на поле боя подвиг украинских защитников — безапелляционный. Они несколько лет держат фронт.

"Но надо честно сказать: ни одна страна мира не была готова к вызовам такой масштабной войны. Если бы не гражданское общество, донаты украинцев, работа волонтеров и фондов, помощь каждому подразделению, если бы не поддержка наших западных партнеров — нас могло бы уже не быть как государства. Все вместе, объединившись, мы сделали невозможное", — подчеркнул Федоров.

В то же время пока остается большое количество проблем, которые нужно решить. В частности, речь идет о:

"бумажной" армии;

советские подходы;

чрезмерной бюрократии;

сбоях в обеспечении фронта.

По его словам, сейчас нельзя воевать новыми технологиями со старой организационной структурой.

"Наша цель — изменить систему: провести армейскую реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить ложь и коррупцию, сделать лидерство и доверие новой культурой. Чтобы люди, которые дают реальный результат, получали вознаграждение и возможность расти дальше", — говорит Федоров.

Он рассказал, что Зеленский поставил задачу построить систему, которая способна остановить противника в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. Необходимо сделать цену войны для РФ такой, которую она не сможет выдержать.

Искусственный интеллект

Федоров отметил, что искусственный интеллект уже стал союзником Украины в войне. Известно, что сейчас сотни AI-решений работают на фронте и применяются на всех уровнях военных операций.

"Мы движемся к полной автономности на поле боя — от машинного зрения и аналитики данных до роев дронов. Наша амбициозная цель — сделать Украину первой страной в мире, которая сможет прогнозировать и нейтрализовать вражеские атаки с помощью ИИ. И многое другое, о чем не можем сказать публично", — рассказал он.

Аудит ТЦК

Федоров отметил, что необходимо раз и навсегда изменить систему подготовки украинских воинов, поскольку это уменьшение потерь и рост эффективности.

"Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", — говорит он.

Международная военная помощь

Федоров подчеркнул, что Украина высоко ценит сотрудничество с международными партнерами. По его словам, Зеленский сделал историческую работу по привлечению международных ресурсов.

"В этом году ставим цель — увеличить объемы международной военной помощи. Выстроить реальные win-win отношения, чтобы каждая гривна помощи была четко направленной на результат. Интеграция партнеров — в частности, их научного и исследовательского потенциала — сделает нашу систему обороны сильнее, одновременно усиливая их оборонные способности", — отметил Федоров.

Он сообщил, что фундаментом нового Минобороны является антикоррупция.

Аудит Минобороны и ВСУ

Федоров анонсировал глубокий аудит Минобороны и ВСУ, чтобы найти новые возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения воинов.

Он говорит, что не может все планы озвучивать публично, однако Комитет по вопросам национальной безопасности ознакомлен со всеми деталями.

Напомним, 14 января Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова новым министром обороны.

Ранее Рада уволила Федорова с должности первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации.