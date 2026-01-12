Відео
Україна
Головна Новини дня Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать — що відомо

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать — що відомо

Ua
Дата публікації: 12 січня 2026 10:25
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
Депутати голосують. Фото: пресслужба ВРУ

Верховній Раді пропонують продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів — до травня 2026 року. Відповідну пропозицію вніс президент Володимир Зеленський.

Відповідні законопроєкти зʼявилися на сайті Верховної Ради у понеділок, 12 січня.

Читайте також:
проєкт
Законопроєкти на сайті парламенту. Фото: скриншот

"Затвердити указ президента від 12 січня 2026 року №41/2026 Про продовження строку проведення загальної мобілізації / воєнного стану", — йдеться у документах.

Зазначимо, що вперше під час повномасштабного вторнення РФ в Україну воєнний стан та мобілізацію було оголошено 24 лютого 2022 року. З тих пір парламент прожовжує їх кожних три місяці.

Останній раз Рада прожовжила воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого 2026 року.

Тепер подані законопроєкти має розглянути комітеті ВРУ з питань оборони.

За словами нардепа від Голосу Ярослава Железняка, парламент цю пропозицію вже на цьому пленарному тижні — 13-15 січня.

Що забороняється під час воєнного стану

Під час воєнного стану забороняється проведення масових заходів. Також не можна вносити зміни до Конституції.

Крім того, можуть бути обмеження свободи пересування, вилучення майна для потреб оборони та залучення громадян до суспільно корисних робіт. А також може діяти заборона на певні політичні партії та громадські об'єднання, які ведуть роботу проти незалежності України. 

Нагадаємо, нещодавно Зеленський розповів, за яких умов можуть скасувати воєнний стан.

Також ми писали, що в одному з міст України буде посилено контроль за військовим обліком призовників, військовозобов'язаних осіб та резервістів.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
