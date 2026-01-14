Дмитро Наталуха очолив Фонд держмайна

Рада призначила очільника Фонду держмайна — хто ним став
Верховна Рада призначила Дмитра Наталуху головою Фонду державного майна. "За" проголосували 244 нардепи.
Про це стало відомо під час засідання парламенту у середу, 14 січня.
Що відомо про Дмитра Наталуху
"Призначити Наталуху Дмитра Андрійовича на посаду голови Фонду державного майна", — йдеться в тексті постанови.
Під час виступу в парламенті Наталуха представив два законопроєкти для управління державним капіталом. Зокрема, щоб надати дозвіл Фонду держмайна здійснювати продаж активів та надати більше автономії для відомства.
Зазначимо, що Наталуха є членом депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Він чолює Комітет Верховної Ради з питань економічної політики.
Крім того, Наталуха є заступником члена Постійної делегації України у ПАРЄ, є співголовою групи міжпарламентських зв’язків зі Великою Британією.
Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, парламент призначив Дениса Шмигаля міністром енергетики.
Крім того, на нову посаду призначили ексочільника Мінцифри Михайла Федорова.
