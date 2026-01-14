Відео
Головна Новини дня Рада призначила очільника Фонду держмайна — хто ним став

Рада призначила очільника Фонду держмайна — хто ним став

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 15:07
Дмитро Наталуха очолив Фонд держмайна
Дмитро Наталуха. Фото: Дмитро Наталуха / Facebook

Верховна Рада призначила Дмитра Наталуху головою Фонду державного майна. "За" проголосували 244 нардепи.

Про це стало відомо під час засідання парламенту у середу, 14 січня.

наталуха
Постанова про призначення Дмитра Наталухи. Фото: скриншот

Що відомо про Дмитра Наталуху

"Призначити Наталуху Дмитра Андрійовича на посаду голови Фонду державного майна", — йдеться в тексті постанови.

Під час виступу в парламенті Наталуха представив два законопроєкти для управління державним капіталом. Зокрема, щоб надати дозвіл Фонду держмайна здійснювати продаж активів та надати більше автономії для відомства. 

Зазначимо, що Наталуха є членом депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Він чолює Комітет Верховної Ради з питань економічної політики. 

Крім того, Наталуха є заступником члена Постійної делегації України у ПАРЄ, є співголовою групи міжпарламентських зв’язків зі Великою Британією.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, парламент призначив Дениса Шмигаля міністром енергетики.

Крім того, на нову посаду призначили ексочільника Мінцифри Михайла Федорова.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
