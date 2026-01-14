Дмитро Наталуха очолив Фонд держмайна

Дмитро Наталуха. Фото: Дмитро Наталуха / Facebook

Верховна Рада призначила Дмитра Наталуху головою Фонду державного майна. "За" проголосували 244 нардепи.

Про це стало відомо під час засідання парламенту у середу, 14 січня.

Постанова про призначення Дмитра Наталухи. Фото: скриншот

Що відомо про Дмитра Наталуху

"Призначити Наталуху Дмитра Андрійовича на посаду голови Фонду державного майна", — йдеться в тексті постанови.

Під час виступу в парламенті Наталуха представив два законопроєкти для управління державним капіталом. Зокрема, щоб надати дозвіл Фонду держмайна здійснювати продаж активів та надати більше автономії для відомства.

Зазначимо, що Наталуха є членом депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Він чолює Комітет Верховної Ради з питань економічної політики.

Крім того, Наталуха є заступником члена Постійної делегації України у ПАРЄ, є співголовою групи міжпарламентських зв’язків зі Великою Британією.

