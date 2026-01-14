Парламент призначив нового міністра енергетики
Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики України. "За" проголосували 248 нардепів.
Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 14 січня.
Шмигаль став міністром енергетики
"Призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики України", — йдеться в тексті постанови.
Зазначимо, що вчора, 13 січня, парламент провалив голосування за призначення Шмигаля міністром енергетики.
Він розповів про свої першочергові кроки на посаді міністра енергетики.
Нагадаємо, у середу, 14 січня, Рада призначила Михайла Федорова на нову посаду.
Крім того, сьогодні було продовжено воєнний стан та мобілізацію.
