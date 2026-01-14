Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики України. "За" проголосували 248 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у середу, 14 січня.

Постанова про призначення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Шмигаль став міністром енергетики

"Призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики України", — йдеться в тексті постанови.

Зазначимо, що вчора, 13 січня, парламент провалив голосування за призначення Шмигаля міністром енергетики.

Він розповів про свої першочергові кроки на посаді міністра енергетики.

Нагадаємо, у середу, 14 січня, Рада призначила Михайла Федорова на нову посаду.

Крім того, сьогодні було продовжено воєнний стан та мобілізацію.