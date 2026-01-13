Шмигаль може стати міністром енергетики — назвав ключове завдання

Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль / Telegram

Денис Шмигаль, кандидатуру якого розглядає Верховна Рада на призначення міністра енергетики, назвав головне своє завдання на цій посаді. Серед трьох ключових пріоритетів він назвав відновлення, стійкість і модернізацію.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 13 січня.

Реклама

Читайте також:

Шмигаль визначив основні пріоритети на посаді міністра енергетики

"Моє ключове завдання на посаді — якнайшвидше подолати гостру фази енергетичної кризи, посилити координацію, виставити чіткі ролі та завдання, зібрати єдиний план для всіх... І головне з цього забезпечити швидкість рішень, там де кожна хвилина має значення", — заявив він.

Серед основних пріоритерів є відновлення генерації, підстанцій і розподільчих мереж, формування резерву потужностей та обладнання.

"Також одним із перших рішень на посаді бачу впровадження доплат енергетикам. Їх титанічна робота має мати відповідну підтримку", — додав Шмигаль.

Крім того, серед пріоритетів, за словами Шмигаля. є відновлення газовибутку, відбудова пошкоджених газорозподільчих станцій та газопроводів.

Нагадаємо, що до сьогоднішнього дня Шмигаль був міністром оборони. Сьогодні Рада підтримала його відставку з цієї посади.

Крім того, сьогодні у відставку пішов міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.