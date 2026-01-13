Шмигаль може стати міністром енергетики — назвав ключове завдання

Шмигаль назвав головне завдання на посаді, на яку претендує
Денис Шмигаль, кандидатуру якого розглядає Верховна Рада на призначення міністра енергетики, назвав головне своє завдання на цій посаді. Серед трьох ключових пріоритетів він назвав відновлення, стійкість і модернізацію.
Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 13 січня.
Шмигаль визначив основні пріоритети на посаді міністра енергетики
"Моє ключове завдання на посаді — якнайшвидше подолати гостру фази енергетичної кризи, посилити координацію, виставити чіткі ролі та завдання, зібрати єдиний план для всіх... І головне з цього забезпечити швидкість рішень, там де кожна хвилина має значення", — заявив він.
Серед основних пріоритерів є відновлення генерації, підстанцій і розподільчих мереж, формування резерву потужностей та обладнання.
"Також одним із перших рішень на посаді бачу впровадження доплат енергетикам. Їх титанічна робота має мати відповідну підтримку", — додав Шмигаль.
Крім того, серед пріоритетів, за словами Шмигаля. є відновлення газовибутку, відбудова пошкоджених газорозподільчих станцій та газопроводів.
Нагадаємо, що до сьогоднішнього дня Шмигаль був міністром оборони. Сьогодні Рада підтримала його відставку з цієї посади.
Крім того, сьогодні у відставку пішов міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
