Рада призначила Шмигаля міністром енергетики 13 січня

Рада провалила призначення Шмигаля на посаду міністра енергетики
Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 16:42
Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль / Telegram
Верховна Рада не призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики України. "За" проголосували лише 210 нардепів.
Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 13 січня.
Реклама
Читайте також:
Шмигаль став міністром енергетики
"Призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики України", — йдеться в тексті постанови.
Під час виступу в парламенті він назвав свої основні пріоритети на посаді міністра енергетики.
Сьогодні парламент звільнив Шмигаля з посади міністра оборони.
Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні також звільнила Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама