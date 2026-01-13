Відео
Відео

Головна Новини дня Рада провалила призначення Шмигаля на посаду міністра енергетики

Рада провалила призначення Шмигаля на посаду міністра енергетики

Дата публікації: 13 січня 2026 16:42
Рада призначила Шмигаля міністром енергетики 13 січня
Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль / Telegram

Верховна Рада не призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики України. "За" проголосували лише 210 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 13 січня.

постанова
Постанова про призначення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Шмигаль став міністром енергетики

"Призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики України",  йдеться в тексті постанови.

голосування
Голосування за призначення Шмигаля міністром енергетики. Фото: скриншот

Під час виступу в парламенті він назвав свої основні пріоритети на посаді міністра енергетики.

Сьогодні парламент звільнив Шмигаля з посади міністра оборони.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні також звільнила Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

Також з посади Служби безпеки України пішов Василь Малюк.

Денис Шмигаль Верховна Рада Міноборони сфера енергетики енергетика
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
