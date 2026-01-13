Рада назначила Шмыгаля министром энергетики 13 января

Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль / Telegram

Верховная Рада не назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. "За" проголосовали только 210 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 13 января.

Постановление о назначении Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Шмыгаль стал министром энергетики

"Назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины", — говорится в тексте постановления.

Голосование по назначению Шмыгаля министром энергетики. Фото: скриншот

Во время выступления в парламенте он назвал свои основные приоритеты на посту министра энергетики.

Сегодня парламент уволил Шмыгаля с должности министра обороны.

Напомним, Верховная Рада сегодня также уволила Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации.

Также с должности Службы безопасности Украины ушел Василий Малюк.