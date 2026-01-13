Рада назначила Шмыгаля министром энергетики 13 января

ВРУ провалила назначение Шмыгаля на должность министра энергетики
Верховная Рада не назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. "За" проголосовали только 210 нардепов.
Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 13 января.
Шмыгаль стал министром энергетики
"Назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины", — говорится в тексте постановления.
Во время выступления в парламенте он назвал свои основные приоритеты на посту министра энергетики.
Сегодня парламент уволил Шмыгаля с должности министра обороны.
Напомним, Верховная Рада сегодня также уволила Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации.
Также с должности Службы безопасности Украины ушел Василий Малюк.
