Україна
ВРУ провалила назначение Шмыгаля на должность министра энергетики

ВРУ провалила назначение Шмыгаля на должность министра энергетики

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 16:42
Рада назначила Шмыгаля министром энергетики 13 января
Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль / Telegram

Верховная Рада не назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. "За" проголосовали только 210 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 13 января.

Читайте также:
постанова
Постановление о назначении Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Шмыгаль стал министром энергетики

"Назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины", говорится в тексте постановления.

голосування Шмигаля
Голосование по назначению Шмыгаля министром энергетики. Фото: скриншот

Во время выступления в парламенте он назвал свои основные приоритеты на посту министра энергетики.

Сегодня парламент уволил Шмыгаля с должности министра обороны.

Напомним, Верховная Рада сегодня также уволила Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации.

Также с должности Службы безопасности Украины ушел Василий Малюк.

Денис Шмыгаль Верховная Рада Минобороны сфера энергетики энергетика
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
