Рада уволила Василия Малюка с должности главы СБУ

Нардепы рассмотрели отставку Малюка — что решили
Верховная Рада уволила Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. "За" проголосовали 235 нардепов.
Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 13 января.
Что известно о Василии Малюке
"Уволить Малюка Василия Васильевича с должности председателя Службы безопасности Украины", — говорится в постановлении.
Василий Малюк родился 28 февраля 1983 года в городке Коростышев Житомирской области. Учился в Киеве в академии СБУ.
С 2014 года Малюк неоднократно совершал боевые командировки в зону АТО, за что был награжден знаком отличия президента Украины.
В 2020 году был назначен первым заместителем начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
24 февраля Малюк был под Гостомелем и организовал там оборону от возможного прорыва россиян. Также он участвовал в планировании обороны Киева.
Уже 28 февраля его вернули в СБУ и поставили заместителем тогдашнего главы ведомства Ивана Баканова. А уже через несколько месяцев Малюк возглавил ведомство.
Напомним, сегодня парламент также уволил Михаила Федорова с должности главы Минцифры.
Кроме того, нардепы одобрили отставку Дениса Шмыгаля.
