Главная Новости дня Нардепы рассмотрели отставку Малюка — что решили

Нардепы рассмотрели отставку Малюка — что решили

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 14:11
Рада уволила Василия Малюка с должности главы СБУ
Василий Малюк. Фото: пресс-служба СБУ

Верховная Рада уволила Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. "За" проголосовали 235 нардепов.

Читайте также:

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 13 января.

постанова
Постановление об увольнении Малюка. Фото: скриншот

Что известно о Василии Малюке

"Уволить Малюка Василия Васильевича с должности председателя Службы безопасности Украины", — говорится в постановлении.

Василий Малюк родился 28 февраля 1983 года в городке Коростышев Житомирской области. Учился в Киеве в академии СБУ.

С 2014 года Малюк неоднократно совершал боевые командировки в зону АТО, за что был награжден знаком отличия президента Украины.

В 2020 году был назначен первым заместителем начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

24 февраля Малюк был под Гостомелем и организовал там оборону от возможного прорыва россиян. Также он участвовал в планировании обороны Киева.

Уже 28 февраля его вернули в СБУ и поставили заместителем тогдашнего главы ведомства Ивана Баканова. А уже через несколько месяцев Малюк возглавил ведомство.

Напомним, сегодня парламент также уволил Михаила Федорова с должности главы Минцифры.

Кроме того, нардепы одобрили отставку Дениса Шмыгаля.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
