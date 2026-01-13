Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардепи розглянули відставку Малюка — що вирішили

Нардепи розглянули відставку Малюка — що вирішили

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 14:11
Рада звільнила Василя Малюка з посади очільника СБУ
Василь Малюк. Фото: пресслужба СБУ

Верховна Рада звільнила Василя Малюка з посади очільника Служби безпеки України. "За" проголосували 235 нардепів.

Реклама
Читайте також:

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 13 січня.

постанова
Постанова про звільнення Малюка. Фото: скриншот

Що відомо про Василя Малюка

"Звільнити Малюка Василя Васильовича з посади голови Служби безпеки України", — йдеться в постанові.

Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року в містечку Коростишів на Житомирщині. Навчався у Києві в академії СБУ.

З 2014 року Малюк неодноразово здійснював бойові відрядження до зони АТО, за що був нагороджений відзнакою президента України.

У 2020 році був призначений першим заступником начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

24 лютого Малюк був під Гостомелем і організував там оборону від можливого прориву росіян. Також він брав участь у плануванні оборони Києва.

Вже 28 лютого його повернули до СБУ та поставили заступником тодішнього очільника відомства Івана Баканова. А вже через кілька місяців Малюк очолив відомство.

Нагадаємо, сьогодні парламент також звільнив Михайла Федорова з посади очільника Мінцифри.

Крім того, нардепи схвалили відставку Дениса Шмигаля.

Верховна Рада СБУ нардепи Василь Малюк кадрові зміни
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації