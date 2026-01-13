Рада звільнила Василя Малюка з посади очільника СБУ

Нардепи розглянули відставку Малюка — що вирішили
Верховна Рада звільнила Василя Малюка з посади очільника Служби безпеки України. "За" проголосували 235 нардепів.
Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 13 січня.
Що відомо про Василя Малюка
"Звільнити Малюка Василя Васильовича з посади голови Служби безпеки України", — йдеться в постанові.
Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року в містечку Коростишів на Житомирщині. Навчався у Києві в академії СБУ.
З 2014 року Малюк неодноразово здійснював бойові відрядження до зони АТО, за що був нагороджений відзнакою президента України.
У 2020 році був призначений першим заступником начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
24 лютого Малюк був під Гостомелем і організував там оборону від можливого прориву росіян. Також він брав участь у плануванні оборони Києва.
Вже 28 лютого його повернули до СБУ та поставили заступником тодішнього очільника відомства Івана Баканова. А вже через кілька місяців Малюк очолив відомство.
Нагадаємо, сьогодні парламент також звільнив Михайла Федорова з посади очільника Мінцифри.
Крім того, нардепи схвалили відставку Дениса Шмигаля.
