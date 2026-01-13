Відео
Комітет Ради повторно розглянув відставку Малюка — що вирішили

Комітет Ради повторно розглянув відставку Малюка — що вирішили

Ua
Дата публікації: 13 січня 2026 10:09
Звільнення Малюка з посади голови СБУ — чи підтримав комітет Ради
Термінова новина

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки повторно розглянули подання президента щодо відставки голови СБУ Василя Малюка та схвалили. За проголосували 12 нардепів.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у вівторок, 13 січня.

Читайте також:

Проти відставки Малюка висловилися п'ятеро членів комітету, ще один — утримався.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
