Увольнение Малюка с должности главы СБУ — поддержал ли комитет Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки повторно рассмотрели представление президента об отставке главы СБУ Василия Малюка. За проголосовали 12 нардепов.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк во вторник, 13 января.

Как комитет Рады голосовал за отставку Малюка

Против отставки Малюка высказались пятеро членов комитета, еще один — воздержался.

"То есть по состоянию на сейчас представление президента об увольнении Малюка с должности главы СБУ поддержано комитетом", — отметил Железняк.

Сегодня этот вопрос нардепы рассмотрят в парламентском зале.

Напомним, сегодня, 13 января, нардепы также рассмотрят отставку министра обороны Дениса Шмыгаля и первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Кроме того, Рада планирует на этой неделе рассмотреть вопрос продления военного положения и мобилизации.