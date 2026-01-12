Видео
Главная Новости дня Комитет Рады определился относительно отставки Шмыгаля

Комитет Рады определился относительно отставки Шмыгаля

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 15:18
Увольнение Шмыгаля с должности министра обороны — поддержал ли комитет Рады
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Шмыгаля

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал решение об отставке Дениса Шмыгаля с должности главы Минобороны. "За" проголосовали только восемь нардепов.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в понедельник, 12 января.

Читайте также:
Шмигаль
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Как комитет Рады голосовал за отставку Шмыгаля

Против отставки Шмыгаля выступили шестеро парламентариев.

Завтра вопрос об увольнении Шмыгаля будут решать в парламентском зале.

Напомним, заявление Шмыгаля об отставке с должности главы Минобороны в парламент поступило 9 января. В тот же день заявление на увольнение подал еще один министр.

Кроме того, сегодня, 12 января комитет определился относительно отставки Василия Малюка с должности главы СБУ.

Также на этой пленарной неделе Рада рассмотрит продление военного положения и мобилизации.

Денис Шмыгаль Кабинет министров Верховная Рада Министерство обороны кадровые изменения
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
