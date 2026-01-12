Увольнение Шмыгаля с должности министра обороны — поддержал ли комитет Рады

Комитет Рады определился относительно отставки Шмыгаля
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал решение об отставке Дениса Шмыгаля с должности главы Минобороны. "За" проголосовали только восемь нардепов.
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в понедельник, 12 января.
Как комитет Рады голосовал за отставку Шмыгаля
Против отставки Шмыгаля выступили шестеро парламентариев.
Завтра вопрос об увольнении Шмыгаля будут решать в парламентском зале.
Напомним, заявление Шмыгаля об отставке с должности главы Минобороны в парламент поступило 9 января. В тот же день заявление на увольнение подал еще один министр.
Кроме того, сегодня, 12 января комитет определился относительно отставки Василия Малюка с должности главы СБУ.
Также на этой пленарной неделе Рада рассмотрит продление военного положения и мобилизации.
