Главная Новости дня Комитет Рады не поддержал отставку Малюка — что известно

Комитет Рады не поддержал отставку Малюка — что известно

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 15:07
Увольнение Малюка с должности главы СБУ — поддержал ли комитет Рады
Василий Малюк. Фото: Офис президента

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки не поддержал представление президента об отставке главы СБУ Василия Малюка. За проголосовали только семь нардепов.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в понедельник, 12 января.

Читайте также:
Железняк
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Как комитет Рады голосовал за отставку Малюка

Против отставки Малюка высказались шесть членов комитета, еще двое — воздержались.

Однако, согласно процедуре, это решение все равно вынесут на голосование в зале парламента. Далее судьбу Малюка будут решать нардепы.

Напомним, представление об отставке Малюка с должности главы СБУ в парламент поступило 9 января.

5 января у Малюка была встреча с президентом. По ее итогам Владимир Зеленский сообщил, что Малюк больше не является главой СБУ и поблагодарил его за работу.

Кроме того, на этой неделе Рада планирует рассмотреть увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны.

Верховная Рада увольнение Василий Малюк кадровые изменения сбу
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
