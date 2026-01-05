Видео
Главная Новости дня Зеленский сообщил, что Василий Малюк уже не является главой СБУ

Зеленский сообщил, что Василий Малюк уже не является главой СБУ

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 13:41
Зеленский 05 января сообщил, что Василий Малюк больше не является главой СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-главой СБУ Василием Малюком и поблагодарил его за работу. Они обсудили кандидатуры нового главы Службы безопасности Украины.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 5 января

Зеленский и Малюк обсудили дальнейшую работу

Зеленский сообщил, что поблагодарил Василия Малюка за его боевую работу. Он предложил ему сосредоточиться именно на такой работе и в дальнейшем.

Зеленський повідомив, що Василь Малюк більше не є главою СБУ - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ", — отметил Зеленский.

Що зміниться в СБУ після розмови Зеленського з Малюком
Зеленский и Малыш. Фото: Сообщение Зеленского в Telegram

Президент поручил Малюку разработать направление асимметричных операций СБУ, поскольку для этого есть ресурсы и надлежащая политическая поддержка. Зеленский и Малюк обсудили кандидатуры нового главы СБУ.

Напомним, что глава СБУ Василий Малюк согласился уйти в отставку. Для увольнения руководителя СБУ необходимо голосование ВР.

Ранее мы также информировали, что глава СБУ Малюк заявил о завершении работы на должности. Он остается в системе Службы безопасности Украины.

Владимир Зеленский СБУ Украина увольнение Василий Малюк
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
