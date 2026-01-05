Зеленський 05 січня повідомив, що Василь Малюк більше не є главою СБУ

Зеленський повідомив, що Василь Малюк більше не є главою СБУ
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з екс-главою СБУ Василем Малюком та подякував йому за роботу. Вони обговорили кандидатури нового глави Служби Безпеки України.
Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 5 січня
Зеленський та Малюк обговорили подальшу роботу
Зеленський повідомив, що подякував Василю Малюку за його бойову роботу. Він запропонував йому зосередитися саме на такій роботі і надалі.
"Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ", — зазначив Зеленський.
Президент доручив Малюку розробити напрямок асиметричних операцій СБУ, оскільки для цього є ресурси та належна політична підтримка. Зеленський та Малюк обговорили кандидатури нового глави СБУ.
