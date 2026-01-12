Звільнення Малюка з посади голови СБУ — чи підтримав комітет Ради

Комітет Ради не підтримав відставку Малюка — що відомо
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав подання президента щодо відставки голови СБУ Василя Малюка. За проголосували лише семеро нардепів.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у понеділок, 12 січня.
Як комітет Ради голосував за відставку Малюка
Проти відставки Малюка висловилися шестеро членів комітету, ще двоє — утримались.
Проте, згідно з процедурою, це рішення все одно винесуть на голосування в залі парламенту. Далі долю Малюка вирішуватимуть нардепи.
Нагадаємо, подання щодо відставки Малюка з посади очільника СБУ до парламенту надійшло 9 січня.
5 січня у Малюка була зустріч із президентом. За її підсумками Володимир Зеленський повідомив, що Малюк більше не є главою СБУ та подякував йому за роботу.
Крім того, на цьому тижні Рада планує розглянути звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони.
Читайте Новини.LIVE!