Головна Новини дня Комітет Ради не підтримав відставку Малюка — що відомо

Комітет Ради не підтримав відставку Малюка — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 15:07
Звільнення Малюка з посади голови СБУ — чи підтримав комітет Ради
Василь Малюк. Фото: Офіс президента

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав подання президента щодо відставки голови СБУ Василя Малюка. За проголосували лише семеро нардепів.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у понеділок, 12 січня.

Читайте також:
Железняк
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Як комітет Ради голосував за відставку Малюка

Проти відставки Малюка висловилися шестеро членів комітету, ще двоє — утримались.

Проте, згідно з процедурою, це рішення все одно винесуть на голосування в залі парламенту. Далі долю Малюка вирішуватимуть нардепи.

Нагадаємо, подання щодо відставки Малюка з посади очільника СБУ до парламенту надійшло 9 січня.

5 січня у Малюка була зустріч із президентом. За її підсумками Володимир Зеленський повідомив, що Малюк більше не є главою СБУ та подякував йому за роботу.

Крім того, на цьому тижні Рада планує розглянути звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони.

Верховна Рада звільнення Василь Малюк кадрові зміни сбу
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
